San Francisco será sede de Ciclo de Capacitaciones en Conservación de Patrimonio Cultural

La Provincia de Córdoba continúa desarrollando el Ciclo de Capacitaciones en Conservación del Patrimonio Cultural, una iniciativa que recorre la provincia fortaleciendo el vínculo entre cultura, educación y comunidad.

El proyecto se lleva adelante desde la Agencia Córdoba Cultura, a través de su área de Patrimonio.

La propuesta está apuntada a trabajadores de museos, bibliotecas, archivos, centros culturales, arquitectos, docentes, estudiantes y todas las personas interesadas en la gestión cultural y la preservación de nuestra historia.

Próximas capacitaciones en conservación de patrimonio

La ciudad de San Francisco será sede de una nueva edición del ciclo, que se desarrollará desde el 10 de septiembre hasta noviembre, con jornadas presenciales y virtuales.

Los encuentros son organizados en conjunto con la Agencia Córdoba Cultura, la Municipalidad de San Francisco, la Escuela Superior de Bellas Artes “Dr. Raúl G. Villafañe” y el Archivo Gráfico y Museo Histórico de la ciudad y la región.

El vocal de la Agencia Córdoba Cultura, Arturo Bienedell, puso en valor el trabajo que la institución realiza en toda la provincia para preservar el patrimonio material e inmaterial que nos identifica como comunidad.

“El objetivo es brindar herramientas para el cuidado y la valoración de nuestro legado cultural”, añadió Bienedell.

En los encuentros participarán especialistas formados como Felicitas Asbert, licenciada en restauración, quien estará a cargo de la capacitación y del arquitecto Gonzalo Pagani, siendo ambos especialistas en Patrimonio de la Agencia Córdoba Cultura.

Cómo participar

La participación es gratuita y las inscripciones se receptan a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ3faPV310ZLm4aUeBPuwQ1N4kHFKtJf3yg_4W4Fq9py_pQA/viewform