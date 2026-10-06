San Jorge: Promesas U12 de Basquet contó con la participación de 12 equipos

Este domingo, el Polideportivo Santo se vistió de básquet y vivió una verdadera fiesta del deporte formativo con la disputa del Torneo Competitivo “Promesas U12”, que contó con la participación de 12 equipos de toda la zona.
A lo largo de la jornada se vivieron encuentros apasionantes y mucha emoción.
Copa Consuelo
San Jorge, campeón y Almafuerte B, subcampeón.
Copa Estímulo: Almafuerte A, campeón y Tiro A, subcampeón.
Copa Campeonato: El Tala de San Francisco, campeón y 9 de Morteros, subcampeón.
Felicitamos a todos los equipos que fueron parte de esta gran jornada.
¡Gracias a Centro Social por dejarnos hacer uso de sus instalaciones y a todas las personas que hicieron posible este torneo!