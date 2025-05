San Jorge recibe a Sp. Suardi, este viernes. En tanto el domingo se juega Torneo «Padre Jorge Isaac»

Este viernes se juega la fecha postergada, San Jorge de Brinkmann, recibe A Sp. Suardi, en el Padre Jorge Isaac, por una nueva fecha dek Torneo Apertura Zona Norte.

Será a partir de las 20 horas tercera y 22 horas primera división.

Fútbol Inferiores: Se juega el clásico de inferiores, este sábado desde las 12 horas con todas las categorías.

Torneo:

Este domingo 1 de junio, tendrá lugar la reprogramación del Torneo Padre Jorge Isaac, en su edición 2025, este año con la “COPA ABD” Axel Beltramino Distribuciones, desde las 9 horas le ponemos calor al domingo, con una jornada a puro futbol.

BÁSQUET

El básquet santo recibe a Libertad de Villa Trinidad, con el siguiente cronograma de partidos.

-viernes: juegan U17 y Primera División, 20 y 22 horas.

-sábado: Los más pequeños del mini básquet inician la jornada desde las 9 horas con un triangular donde se suma 9 de Freyre y completan U13, U15 y U21 desde las 12.30 horas.

VÓLEY

Maxi Vóley:

Las chicas del maxi juegan la tercer y cuarta fecha del torneo, este domingo en el polideportivo santo, desde las 10 horas, reciben a 9 de Morteros, Vignaud y Seeber.

Formativas:

Completando la tira con 9 de Morteros, este viernes desde las 20 horas viajan las categorías sub 14, sub 16 y sub 18.

BOCHAS

Los bochofilos “santos” van a participar del Torneo organizado por el Social de Chipion. La modalidad del torneo por parejas en las tres categorías.