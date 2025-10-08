Se concretó nuevo módulo de Diplomatura en Acompañantes Comunitarias

El sábado 4 de octubre se desarrolló una nueva instancia de formación en el Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba, con modalidad presencial y virtual.

La jornada marcó la mitad del curso de la Diplomatura Universitaria en Acompañantes Comunitarias contra la Violencia de Género. Durante la clase se abordaron temas vinculados a género, diversidad, interseccionalidades, accesibilidad e inclusión, así como también la vulnerabilidad social.

Además, se trabajó sobre los ejes de subordinación que atraviesan a distintos colectivos: mujeres migrantes, personas con discapacidad, mujeres indígenas y afrodescendientes, vejeces y juventudes, identidades no heteronormadas, entre otros.

El encuentro contó con las exposiciones de destacadas y destacados referentes:

María Xosé Porteiro (España), periodista, política, escritora y gestora cultural, reconocida por su trayectoria feminista y su defensa de los derechos de las mujeres.

Florencia Santillán (Argentina), comunicadora y activista por los derechos de las personas con discapacidad desde una perspectiva de género, autora del libro Maldita lisiada.

Josep Vives (España), abogado y periodista, delegado del Gobierno de Cataluña para el Cono Sur.

Fabiola Heredia (Argentina), licenciada en Ciencia Política, magíster en Antropología y exdirectora del Museo de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC.

Jasmine Daphinis (Haití), activista antirracista y afrofeminista, lideresa de la Red Migrante Haitiana de Argentina.

Marta Guerreño (Paraguay–Argentina), coordinadora de Atención Integral de las Mujeres Migrantes y sus Familias de la Secretaría de la Mujer, y del programa interministerial Estación Migrante.

Como en cada módulo, las y los asistentes residentes en la provincia de Córdoba tuvieron acceso al beneficio del Boleto Educativo Cordobés (BEC), tanto urbano como interurbano, y al servicio de traslado gratuito dispuesto por la Secretaría de la Mujer desde la Nueva Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba.

Módulo 1:

Cabe destacar que la Diplomatura es una instancia académica impulsada conjuntamente por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de la Mujer del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo; la Red de Universidades por la No Violencia, que reúne a universidades públicas y privadas de la provincia; y organismos internacionales y regionales.

Por más información, comunicarse a diplomaturacontralaviolencia@cba.gov.ar, por mensaje de Whatsapp al 3515146371 o en el Instagram de la Secretaría de la Mujer https://www.instagram.com/secretariadelamujercba?igsh=c2RmNWpnbm9haTMy