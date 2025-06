Se conocieron resultados de Operativo Nacional de Evaluación Aprender 2024

Se dieron a conocer los resultados del Operativo Nacional de Evaluación Aprender 2024, que se aplicó a estudiantes de 6.° año de la educación secundaria en Lengua y Matemática y se realizó en octubre del año pasado.

En Córdoba, participaron 1.017 instituciones educativas y 46.225 estudiantes, lo que representa una tasa de participación del 88,8% del universo evaluado.

Tanto en Lengua como en Matemática, la provincia de Córdoba se encuentra por encima del promedio nacional.

En los niveles esperados (Satisfactorio y Avanzado), en Lengua, Córdoba está 7% por encima (Cba: 65% y Nación: 58%), y en Matemática, 6% (Cba: 20% y Nación: 14%), en relación con la media nacional.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, afirmó: «Los resultados alcanzados nos interpelan, porque tenemos que seguir trabajando de manera intensa, en el marco de las políticas que estamos implementando para mejorar los resultados. Estos números nos señalan que tenemos que seguir poniendo énfasis en los procesos, como lo venimos haciendo, porque tenemos que mejorar».

Y agregó: «La situación sanitaria y, consecuentemente, la social y económica de los últimos años, sin duda marcaron los sistemas educativos, los procesos y los resultados en relación con los logros esperados, no solo en Lengua y Matemática, sino en todos los campos de conocimiento».

LENGUA

Los resultados provinciales indican que 6 de cada 10 estudiantes en Lengua alcanzan y superan los logros esperados, mientras que 3 de cada 10 se encuentran en proceso para lograr el nivel esperado y 1 de cada 10 presenta dificultades para el logro de los aprendizajes.

Estos datos permiten señalar que, al finalizar su trayectoria educativa, los estudiantes con mejores desempeños pueden detectar y reconocer la estructura de diversas tipologías textuales (textos expositivos, argumentativos y literarios), identificar, en diverso grado, las ideas principales y secundarias, la intencionalidad de los autores, así como reconocer elementos de la estructura textual y los vocablos utilizados.

Mientras que aquellos que se encuentran en proceso o no alcanzaron los resultados esperados pueden reconocer e interpretar información explícita en algunas tipologías textuales (textos informativos), identificar solo algunos elementos de su estructura o hacerlo cuando se encuentran de manera explícita.

MATEMÁTICA

En Matemática, por su parte, en nuestra provincia 2 de cada 10 estudiantes alcanzan y superan los logros esperados, mientras que 4 de cada 10 se encuentran en proceso de lograr el nivel esperado y 4 de cada 10 presentan dificultades para el logro de los aprendizajes.

En cuanto a lo que los estudiantes pueden lograr en estos niveles más altos de desempeño, se destaca la resolución de problemas matemáticos complejos en contextos intra y extramatemáticos y el dominio de diversas operaciones y capacidades vinculadas al álgebra, la geometría y la probabilidad estadística.

Mientras que aquellos que se encuentran en proceso o no han logrado los resultados esperados resuelven problemas sencillos e interpretan y utilizan algunas nociones de álgebra, estadística y geometría.

En relación con ediciones pasadas de Aprender Secundaria, se observa que la provincia, en Lengua, mantuvo el porcentaje de estudiantes en los niveles esperados respecto de 2022, mientras que, en el caso de Matemática, se identifica una leve disminución en los niveles más destacados.

Al respecto, el ministro sostuvo: «Tenemos que redoblar los esfuerzos e intensificar todo lo que tenemos en marcha, avanzar en decisiones estratégicas y desde una perspectiva situada. No es lo mismo el norte que el sur, el este que el oeste o el centro de nuestra provincia. Tenemos que seguir mirando los procesos a partir de estos resultados desde una perspectiva contextualizada, como lo estamos haciendo en primaria».

Durante el operativo se aplicaron cuestionarios complementarios a equipos directivos, estudiantes y docentes que arrojan información valiosa para contextualizar estos resultados. Entre los hallazgos se destaca la brecha que subsiste entre los niveles de desempeño en función de la situación socioeconómica de los y las estudiantes.

En otras palabras, se advierte una profundización de la distancia entre los logros esperados de acuerdo al quintil de NSE (nivel socioeconómico) en el que se ubica cada estudiante, donde los niveles de desempeño más bajos corresponden a los y las estudiantes que poseen menor nivel socioeconómico (las brechas entre el quintil 1 y el 5 tanto para Lengua como para Matemática giran en torno al 27%).

Por otro lado, los estudiantes que han tenido acceso más temprano a la educación inicial (salas de 3, 4 y 5 años) evidencian mejores resultados en ambos dominios evaluados, reforzando el lugar destacado que posee la alfabetización inicial en lengua y matemática para el alcance de mejores desempeños educativos al finalizar la trayectoria educativa obligatoria.

En este sentido, Ferryera sostuvo: «Seguimos avanzando con la apertura de más salas de 3. Entre 2024 y 2025, hemos habilitado más de 120 salas en todo el territorio provincial, y lo seguiremos haciendo para cumplir la meta de que las infancias tengan acceso más temprano a una educación inicial de calidad».

Estos datos del logro de aprendizajes de los estudiantes cordobeses al finalizar su escolaridad obligatoria permiten identificar y reafirmar los desafíos educativos más urgentes a los que nuestra provincia se enfrenta. Es por ello que, en el marco del Plan de Desarrollo Educativo 2024-2027, estamos desarrollando diversas iniciativas tendientes a contribuir con la mejora, porque en Córdoba los aprendizajes importan.

Entre las acciones y programas estratégicos del Ministerio de Educación para el fortalecimiento de los aprendizajes en Lengua y Matemática, se destaca el Compromiso Alfabetizador Córdoba, con sus diversas acciones de promoción, focalización y personalización destinada al logro de la alfabetización temprana, inicial, avanzada y académica en lengua y matemática en todas las escuelas de la provincia.

Al respecto, la secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, Gabriela Peretti, afirmó: «El plan de alfabetización de nuestra provincia no solo aborda lo referido a lengua, sino que incorporó también como prioridad los aprendizajes de matemática, porque los diagnósticos así lo indicaban».

En 2024 se focalizó en primaria y en 2025 se incorporaron secundarias. La funcionaria agregó: «Los aprendizajes nos preocupan y nos ocupan en el marco del Trans@FORMAR Córdoba».

El sistema educativo provincial se enfrenta, entonces, a numerosos retos de enseñanza para lograr aprendizajes que requieren abordajes específicos y con niveles de profundidad crecientes.

Para ello, desde Currículum Córdoba, se proponen diversas herramientas para trabajar en todos los niveles (desde la sala de 3 hasta 6.° y 7.° año de la secundaria), con metas por ciclo y progresiones de aprendizaje por cada uno de los campos/espacios curriculares por año, para potenciar propuestas de enseñanza que incluyan contenidos precisos y con profundidad en vistas a garantizar que cada estudiante aprenda lo que se espera para su año de estudio. Esta propuesta incluye indicadores que orientan los procesos de evaluación.

Peretti sostuvo: «La construcción en 2024 y la puesta en práctica en 2025 de las progresiones de aprendizajes nos ayudarán a contribuir con la mejora, a evaluar para comprender a partir de indicadores».

Además, el año pasado las instituciones educativas implementaron tutorías y en 2025 han diseñado y están implementando proyectos de fortalecimiento de las trayectorias educativas, poniendo énfasis en el acompañamiento de aquellos estudiantes que presentan mayores dificultades en los aprendizajes de lengua y matemática, incorporando más tiempo de escuela.

La subsecretaria de Coordinación Educativa, Andrea Fessia, explicó: «Este año incorporamos 5.534 horas más en 322 instituciones con esta finalidad en las Instituciones Educativas de nivel Secundario (orientadas y técnicas). Cada escuela ha diseñado y está desarrollando proyectos de Fortalecimiento de Trayectorias Escolares. El 100% de los proyectos incluyen acciones focalizadas y personalizadas para el fortalecimiento de los aprendizajes prioritarios en lengua y matemática».

Finalmente, Ferreyra afirmó: «Sabemos que el problema está ahí y estamos desde el primer día de la gestión interviniendo para revertir esta situación. No dudamos que trabajando juntos (Gobierno, Escuelas y comunidad) lo vamos a conseguir».

A esto se suman las iniciativas que desarrollan los municipios y comunas en el marco de las Coordinaciones Locales de Educación, a los fines del cuidado de las trayectorias educativas, que en 2024 han enfatizado en primaria y que en 2025, en el marco del plan, extienden sus acciones a secundaria.

Este año se han incorporado en todas las instituciones el abordaje de desafíos lingüísticos y matemáticos a los fines de potenciar los aprendizajes e intensificado la participación en las Olimpiadas de Matemática y Festival de la Palabra como instancias para que estudiantes y docentes pongan en práctica los aprendizajes considerados fundamentales, es decir, aquellos que todos los estudiantes tienen que aprender en cada curso o año.

Esto se complementa con el involucramiento de todas las instituciones educativas en la Feria de Ciencias, Tecnología, Matemática, Artes, Movimiento e Innovación, donde se enfatiza la oralidad, lectura y escritura y resolución de problemas como capacidades fundamentales en el diseño, gestión y evaluación de los proyectos de feria.

Por otro lado, desde la Comisión Permanente de Articulación de la Educación Superior, en el marco del Consejo de Políticas Educativas que integran las universidades e institutos superiores de la provincia, se está trabajando específicamente en la priorización de saberes matemáticos a los fines de garantizar la transición entre la educación secundaria y superior.

Fessia afirmó: «Esto nos está permitiendo revisar las propuestas formativas (actualizar el currículum) tanto a las escuelas como a las universidades, como así también a identificar prioridades y pensar en estrategias de acompañamiento conjunto. El trabajo de los profesores de la universidad con los de secundaria está siendo clave en este proceso».

Asimismo, y atendiendo al desafío de contar con información y evidencia que permita acompañar y fortalecer la trayectoria educativa, el sistema provincial de evaluación incorpora un nuevo operativo de evaluación PRISMA-Fluidez y Comprensión Lectora (por primera vez Córdoba evalúa fluidez y comprensión lectora), que permite recoger información nominalizada del proceso de alfabetización de los y las estudiantes para potenciar estrategias de enseñanza personalizadas y que atiendan a las particularidades.

Este nuevo dispositivo, que se aplica en el nivel primario (2.° y 3.° grado), se extiende también al nivel secundario (1.° año) a los fines de acompañar las distintas etapas en la alfabetización avanzada, donde se identifican múltiples y variados desafíos a trabajar.

En este cometido, la directora de Planeamiento, Evaluación y Prospectiva Educativa, Gabriela Brandán Zehnder, destacó: «La evaluación y el monitoreo continuo de las iniciativas resultan fundamentales para precisar y diversificar las estrategias en vistas a la complejidad que tienen los desafíos educativos que se presentan en esta primera lectura de los resultados de Aprender Secundaria 2024. Es importante continuar mejorando el análisis de esta información y vincularla con otros datos disponibles para poseer mejores diagnósticos para acompañar las decisiones de política educativa».

Durante la segunda parte de este año se aplicará la Prueba Provincial de Logro de Aprendizajes (PRISMA) en el tercer grado de la educación primaria y el tercer año de la educación secundaria, tanto en Lengua como en Matemática, que permitirá recoger evidencia para intervenir en la trayectoria educativa de nuestros estudiantes.

De la misma manera, se aplicará la segunda edición 2025 de PRISMA-Fluidez y Comprensión Lectora para seguir evaluando los resultados de las estrategias de intervención pedagógica y continuar profundizando la retroalimentación de los resultados de las evaluaciones, con sentido pedagógico.

En este sentido, afirmó el ministro: «La comisión permanente de información y evaluación educativa del Consejo de Políticas Educativas se reunirá en los próximos días para analizar los resultados de las evaluaciones estandarizadas (de nivel secundario y primario 2024) a los fines de realizar recomendaciones y compartir puntos de vista y avanzar en los procesos de mejora que hemos emprendido desde el año pasado con la intención de consolidar logros y realizar las transformaciones necesarias».

Los desafíos actuales, y especialmente aquellos asociados a los aprendizajes en Matemática, requieren fortalecer tanto la práctica docente como la formación docente continua.

Al respecto, Peretti señaló: «Desde el año pasado estamos intensificando la formación continua de los docentes mediante el desarrollo de cursos, talleres, ateneos, jornadas, postítulos, a los fines de potenciar el desarrollo de la oralidad, lectura y escritura, como así también la resolución de problemas, no solo de los profesores de lengua y matemática, sino de todos los docentes, porque el compromiso con la alfabetización es de todos los profesores y profesoras (de ciencias, tecnología, educación física, artes, entre otros)».

18.712 docentes han certificado aprendizajes y 5.567 están participando actualmente de diversas acciones de formación a los fines de actualizar los marcos de actuación y compartir experiencias y, de esta manera, contribuir con la actualización de las propuestas formativas.

Hemos emprendido la actualización de los planes de estudio de la formación docente en Matemática y Lengua y Literatura en un trabajo conjunto entre Institutos Superiores y la Universidad Provincial de Córdoba.

A todo esto, centrado en secundaria, hay que sumarle lo que realizamos en primaria, que nos ha permitido avanzar, como lo indican los resultados logrados: tal como se conoció en los últimos días a partir de la divulgación de los resultados de Aprender Primaria Alfabetización 2024, 8 de cada 10 estudiantes (81,7%) que se encuentran en el tercer grado del nivel primario logran leer de manera autónoma textos complejos y realizar diversos procesos de comprensión lectora, como extracción de información explícita y formulación de deducciones y/o conclusiones partiendo de información no explícita y/o reflexiones personales. Este es el camino: intensificar los tiempos para el aprendizaje y la enseñanza.

Finalmente, cabe destacar que, desde mediados de 2024, se viene trabajando con especialistas de diversos organismos de cooperación internacional educativa (UNICEF, UNESCO, OEI, BID, Banco Mundial) y otras organizaciones de la sociedad civil, a los fines de fortalecer las propuestas educativas y enriquecer las miradas mediante intercambios centrados en los aprendizajes y la enseñanza.

«Los resultados no nos paralizan; todo lo contrario. No vamos a parar hasta mejorar los resultados. Nuestro compromiso es con la calidad, pero también con nuestros jóvenes, que son el presente y no solo el futuro. Invito a todos los que nos quieran ayudar a que se sumen a esta batalla contra el fracaso escolar que hemos asumido, para hacer de Córdoba una gran escuela, donde los conocimientos circulen, para que cada cordobés y cordobesa pueda construir su proyecto de vida personal en comunidad», concluyó.