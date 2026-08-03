Se encuentra en marcha proceso de actualización de datos de personas beneficiarias de Tarjeta Social

La Secretaría General de Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo informa que se encuentra en marcha un proceso de actualización de datos de las personas beneficiarias de Tarjeta Social.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer los canales de comunicación con cada titular y asegurar el normal desarrollo de las gestiones relacionadas con el programa.

Se solicita remitir la siguiente información:

Nombre y apellido completo.

DNI.

Domicilio actual.

Número de teléfono de contacto.

Correo electrónico.

¿Cómo enviar la información?

Beneficiarios del interior

Podrán acercarse a su municipio para realizar la actualización de datos o enviarlos por WhatsApp al 351 200-6955.

Paso a paso para realizar el trámite «Multinota» en CiDi

Ingresar a CiDi Nivel 2 con el usuario y contraseña. Seleccionar el trámite «Multinota». Elegir el área Desarrollo Social. Verificar que los datos del iniciador sean correctos. En el campo Asunto, escribir: «Actualización de datos – Beneficiario Tarjeta Social Capital». En el apartado Contenido, consignar: DNI.

Apellido y nombre.

Domicilio completo.

Número de teléfono.

Correo electrónico. En esta ocasión no es necesario adjuntar documentación, ya que el apartado Anexo no es obligatorio. Revisar la información cargada en la sección Confirmación. Presionar «Confirmar» para enviar y finalizar el trámite.

Desde la Secretaría General de Desarrollo Social remarcaron la importancia de mantener la información actualizada, ya que ello permite agilizar las comunicaciones oficiales, facilitar la realización de trámites y garantizar la continuidad de las acciones y beneficios vinculados al programa Tarjeta Social.