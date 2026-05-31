Se puso en marcha el «Clausura» de Fútbol Infantil Zona Norte

El fin de semana se puso en marcha el Torneo «Clausura» de la Liga Regional de Fútbol Zona Norte, en Divisiones Inferiores.

BUENA CONSECHA DE CLUB SAN JORGE DE LOCAL

Este sábado, en el estadio Padre Jorge Isaac, las divisiones formativas recibieron a Porteña Asociación, por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional de Fútbol de San Francisco.

Resultados: San Jorge vs. Porteña

Promocional: 1 – 0. (Genaro Vivas)

Décima: 2 – 0. (Francisco Córdoba x2)

Preinfantil: 4 – 0. (Julián Caro x2- Bautista Martínez-Valentino Tiranti)

Octava: 1 – 0. (Lucas Dalmasso)

Sexta: 2 – 0. (Agustín Perosino- Bautista Farías)

Infantil: 3 – 2. (Santino Lescano-Bastián Juncos-Leonel Ludueña)

Prejuvenil: 2 – 0. (Lisandro Zafalón-Nilo Naretto)

Juvenil: 0 – 1.

PRENSA CENTRO: FUTBOL INFANTIL JUGO EN FREYRE

Los chicos del rojinegro visitaron a 9 de Freyre por la primera fecha del Torneo Clausura.

Resultados

Promo: empate 0-0.

Pre infantil: empate 2 a 2 (Lisandro Iralde y Manuel Amprimo).

Octava: empate 1-1 (Francisco Scalerandi).

Infantil: victoria 1-0 (Ulises Fernández).

Sexta: victoria 1-0 (Francisco Ibáñez).

Pre juvenil: derrota 1-0.

Juvenil: empate 0-0.