Se realizaron 18° Jornadas Provinciales de Salud y Seguridad Ocupacional

Organizadas por la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, se desarrollaron “Décimo Octavas Jornadas Provinciales de Salud y Seguridad Ocupacional»,

El espacio reunió a profesionales, especialistas y actores vinculados al mundo laboral, en el cual participaron Colegios Profesionales y Casas de Estudio de la provincia de Córdoba.

Las jornadas buscan no solo visibilizar la temática sino también seguir impulsando el compromiso de construir una cultura del cuidado en el trabajo, señaló Elizabeth Bianchi, subsecretaria de Trabajo y Relaciones Laborales.

En este sentido, Bianchi afirmó que Córdoba “avanza en políticas que priorizan la salud de sus trabajadores entendiendo que el bienestar laboral también es un pilar fundamental para el desarrollo social y productivo”.

Las jornadas constituyen una instancia de actualización y formación, y un punto de encuentro fundamental para quienes día a día trabajan en la prevención, el cuidado y la promoción de la salud y seguridad en ámbitos laborales.

Acudieron al encuentro realizado en el Colegio de Arquitectos de Córdoba, integrantes de la Cámara de la Construcción, Cámara de Comercio , de sindicatos, como UOCRA, SUTEP, AOITA, TELEFONICOS, SOIVA , entre otros , representantes de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, de la IERIC, de la Unión Industrial de Córdoba, de empresas, de colegios y asociaciones profesionales, estudiantes de carreras vinculadas a la construcción de Universidades y de otras instituciones de educación superior, y alumnos de escuelas técnicas, ya que la Dirección General de Educación Técnica y Formación profesional de la provincia acompañó las jornadas.

Abrieron el encuentro el secretario de Trabajo Omar Sereno, la presidenta del Colegio de Arquitectos –Regional 1- Silvana Zaya, el presidente provincial del Colegio de Arquitectos Niccolás Paulín y el gerente de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Darío Costa.

La convocatoria multidisciplinaria y sectorial puso en evidencia la complejidad y la importancia de abordar la seguridad y la salud ocupacional desde una mirada integral.

En ese contexto uno de los ejes centrales que planteó la Jornada de Salud y Seguridad Ocupacional 2026, es el trabajo en red. “Porque hoy más que nunca los desafíos en salud y seguridad laboral requieren articulación, intercambio de experiencias y construcción colectiva de soluciones entre instituciones públicas y privadas con un objetivo común: garantizar entornos laborales más seguros, saludables y sostenidos”, enfatizó Bianchi.

Estos encuentros de promoción de condiciones de seguridad laboral y ambiental en los actuales contextos sociolaborales, se realizan cada mes de abril en virtud de la Semana de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, y el Día Nacional de la Higiene y Seguridad laboral instituido en la República Argentina el día 21 de abril.

La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño FAUD de la U.N.C. declaró de interés académico las 18 Jornada de Salud y Seguridad Ocupacional.

Jornadas de Salud y Seguridad Ocupacional 2026

Reconocidos especialistas con trayectoria profesional y académica en diferentes Casas de Estudios provinciales y nacionales, compartieron su experiencia y conocimiento en tres ejes de trabajo: Normas de Certificación ISO, Seguridad Estructural y Medios de Izaje.

Normas de Certificación ISO

La magister geóloga Eugenia Alaniz, consultora del Pacto Global Argentina de Naciones Unidas, especializada en economía circular y desarrollo sostenible, disertó en “Seguridad Laboral en la Era del Cambio Climático: el rol de las Normas ISO”.

En tanto, Walter Fuentes, auditor de Sistemas de Gestión Integrados bajo normas ISO 9001, 14001 y 45001, y consultor en higiene, seguridad y ambiente, hizo eje en: “45001, una norma de calidad como cultura laboral”.

Seguridad Estructural

El arquitecto Enrique Zanni, magíster, especialista en patología de la construcción, habló sobre cómo “Prever para no lamentar: colapsos estructurales”.

La especialista en protección contra incendios, planes de evacuación y asesoramiento técnico en obras, arquitecta Macarena Getze, trató sobre “Protección contra incendio: repensando la seguridad en edificios existentes”.

Por último, participaron de este panel Rodrigo Carranza y Alvaro Luna, quienes tuvieron a su cargo tratar sobre “Excavaciones seguras: prevención del desmoronamiento y control de riesgos”.

Medios de Izaje (equipos y maquinarias para mover cargas pesadas)

Gabriel Sanchez, impulsor y director de la Especialización en Higiene y Seguridad en la Industria de la Construcción, y responsable del área de Higiene y Seguridad de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, hizo un punteo sobre «Operaciones de Izaje: criterios técnicos y preventivos”. Mientras, María Salome Palavecino, técnica superior en Higiene y Seguridad y Control Ambiental Industrial, y técnica superior en Seguridad Comunitaria, profundizó en “Seguridad en maniobras de Izaje: prevención de riesgos y buenas prácticas en el trabajo”.

Participaron como moderadores de las mesas, el jefe del Dpto. Servicios Técnicos de la Dirección Bomberos, César Regina; el ingeniero Juan Carlos Belletti en representación del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Córdoba; y el ingeniero Federico Meier del Colegio de Ingenieros Especialista de Córdoba.

Estuvieron presentes el secretario de Convivencia Ciudadana Silvio Quiroga, el subsecretario de Relaciones Institucionales Diego Hak, la directora general de Programas Especiales Marina Saleh, entre otros funcionarios de la Secretaría de Trabajo y Gobierno, y autoridades municipales.