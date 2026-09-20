Secretaría de Salud de Morteros: Jornada extendida de vacunación y prevención del Dengue

La Municipalidad de Morteros, a través de la Secretaría de Salud, llevará adelante una jornada extendida de vacunación y prevención del dengue, con el objetivo de facilitar el acceso de vecinos y familias a las vacunas del calendario nacional y brindar herramientas para prevenir la enfermedad.

La jornada se realizará el martes 22 de septiembre, de 8 a 14 horas, en el Vacunatorio del Hospital Dr. José Sauret.

Durante la actividad, se realizará la revisión de los carnets de vacunación y se podrán completar las vacunas correspondientes al calendario para niños, adolescentes y adultos.

Además, habrá un espacio específico destinado a la prevención del dengue, donde se brindará información sobre la importancia del descacharrado, los cuidados dentro del hogar y las medidas a tener en cuenta ante la aparición de los primeros síntomas.

La propuesta busca que los vecinos puedan ponerse al día con sus vacunas de manera sencilla, sin turno previo y cerca de casa.

Para asistir es necesario llevar DNI y carnet de vacunación.

Desde la Municipalidad se invita a toda la comunidad a aprovechar esta jornada y reforzar, entre todos, las acciones de prevención y cuidado de la salud.