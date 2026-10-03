Secretaría de Salud Mental y Adicciones: Llevan adelante agenda de actividades en el Mes de la Salud Mental

Durante octubre, la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia, llevará adelante una agenda de actividades en el marco del Mes de la Salud Mental.

Bajo el lema “Voces reales. Historias que nos conectan”, la propuesta busca poner en el centro las experiencias de las personas y promover espacios donde puedan ser escuchadas, comprendidas y acompañadas.

De este modo, la campaña de este año busca reconocer a la escucha como punto de partida para construir una salud mental más cercana, humana y accesible.

Dar lugar a las experiencias de quienes atraviesan situaciones vinculadas a la salud mental permite visibilizar distintas realidades, reducir estigmas y prejuicios y contribuir a la construcción de respuestas que contemplen las necesidades de cada persona.

En este marco, la secretaria de Salud Mental y Adicciones, María Pía Guidetti sostuvo: “El objetivo de estas acciones que llevaremos adelante desde todos nuestros dispositivos provinciales, es visibilizar la importancia de poner en palabras las problemáticas de salud mental y fortalecer el trabajo asistencial y preventivo, bajo los lineamientos y las políticas sanitarias enmarcadas en la Ley Nacional y Provincial de Salud Mental.”

Para poder conocer la agenda de actividades que se realizarán en toda la Provincia, acceder al siguiente enlace: https://www.saludmentalyadicciones.com/agenda-salud-mental.

Vale destacar que estas propuestas de concientización y prevención en toda la provincia, se organizan en torno a los siguientes ejes:

Dar voz a las experiencias: El objetivo es promover espacios para que las personas puedan compartir sus historias y experiencias vinculadas a la salud mental desde su propia perspectiva, contribuyendo a reducir estigmas y prejuicios.

Difundir los espacios de la Red de Salud Mental y Adicciones: A través de la Secretaría, se busca acercar a la comunidad información sobre los dispositivos, servicios y equipos disponibles para facilitar el acceso a la atención. Muchas veces, el primer paso para pedir ayuda es conocer que existe un dispositivo cercano donde la comunidad puede ser escuchada y acompañada.

Reconocer lo que sentimos: La salud mental también implica registrar lo que nos pasa. Reconocer cambios en nuestro estado de ánimo, emociones, pensamientos, vínculos o cuerpo puede ayudarnos a identificar cuándo necesitamos detenernos, conversar con alguien o buscar acompañamiento profesional. En este sentido, pedir ayuda profesional también es una forma de cuidado.

Escuchar para actuar en comunidad: La salud mental es una construcción colectiva. Escuchar también significa estar atentos a quienes nos rodean, generar espacios de conversación y reconocer cuándo es necesario buscar ayuda profesional. A través de talleres, encuentros y espacios de sensibilización se buscará fortalecer las redes comunitarias y promover comunidades capaces de reconocer, acompañar y orientar.

De esta manera, la propuesta busca transformar la escucha en acciones concretas, fortaleciendo una mirada de la salud mental que ponga a las personas en el centro y valore sus experiencias.

Actividad central: 26° edición del Activamente

En este marco, se llevará a cabo una nueva edición del “Activamente”. Se trata de un encuentro deportivo y recreativo organizado por el Centro Sociolaboral destinado a usuarias y usuarios de todos los servicios de salud mental, y a quienes estén incluidos/as en programas, fundaciones o entidades que abordan la discapacidad.

Tendrá lugar este miércoles 16 de octubre en las instalaciones de la Facultad de Educación Física IPEF (Av. Ramón J. Cárcano s/n), a las 08:30 hs.

Atención en Salud Mental

Aquellas personas que requieran orientación o asistencia en salud mental pueden localizar el centro de salud o dispositivo más cercano a su domicilio ingresando al portal oficial del Ministerio de Salud: https://ministeriodesalud.cba.gov.ar/hospitales-y-centros-de-salud/

Ante situaciones de emergencia o urgencia, se debe acudir de manera directa a la guardia de cualquier hospital general.