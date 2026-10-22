Secretaria Pontificia Emilce Cuda tendrá encuentro con 500 líderes sociales y otras reuniones

En el marco de la próxima visita del papa León XIV a Córdoba, la secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina, Emilce Cuda, desarrollará una agenda de actividades académicas e institucionales en la provincia, que incluirá conversatorios, reconocimientos de la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Provincial y la Legislatura provincial, además de un encuentro con 500 líderes sociales convocado por el Gobierno de Córdoba.

El jueves 22 de octubre, a las 17, Emilce Cuda participará del encuentro “Organizar la esperanza, construir futuro. Caminando juntos para transformar nuestras comunidades”, organizado por el Ministerio de Vinculación y Gestión Institucional del Gobierno de Córdoba.

La actividad se realizará en el Auditorio de la Universidad Provincial de Córdoba y reunirá a 500 líderes sociales de distintos puntos de la provincia. El encuentro propone abrir un espacio de diálogo sobre los desafíos sociales actuales, con eje en la dignidad humana, el trabajo digno, el compromiso con las personas más vulnerables y el papel de las organizaciones en la transformación de sus comunidades.

La convocatoria busca poner en común experiencias y perspectivas para fortalecer los vínculos comunitarios y construir respuestas colectivas, desde una mirada que sitúe a las personas en el centro de las políticas públicas y de la acción social. También propone generar un espacio de reflexión sobre el rol de las organizaciones sociales y la importancia de la articulación entre el Gobierno, las Iglesias y la sociedad civil para abordar los desafíos de las comunidades.

Cuda es teóloga y filósofa laica argentina, reconocida internacionalmente por su trabajo sobre la Doctrina Social de la Iglesia, la teología del pueblo, la teología moral y política y los movimientos sociales. Desde febrero de 2022 se desempeña como secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina (PCAL), organismo de la Santa Sede. Fue designada en ese cargo por el papa Francisco y, durante su trayectoria en el Vaticano, trabajó estrechamente con el entonces cardenal Robert Francis Prevost, hoy papa León XIV, quien presidió ese organismo antes de ser elegido Pontífice.

La agenda académica e institucional de la visita

La visita de Cuda es impulsada por la Universidad Católica de Córdoba (UCC), que este año celebra su 70.º aniversario y desarrollará una agenda académica e institucional entre el 21 y el 23 de octubre.

El miércoles 21 recibirá el Doctorado Honoris Causa en una ceremonia que se realizará a las 10.30 en el Auditorio Diego de Torres, ubicado en el edificio Centro Juan Carlos Scannone S.J. (Obispo Trejo 323). El acto incluirá una laudatio a cargo del padre Daniel López S.J. y un discurso de Cuda titulado “De Francisco a León XIV: el aporte universal de la teología latinoamericana”.

Cuda recibirá también un reconocimiento de la Legislatura de la Provincia de Córdoba.

El jueves 22, a las 9, ofrecerá una Lectio Magistralis en el marco del Coloquio Internacional “Juan Carlos Scannone S.J.” Ese mismo día, recibirá una distinción como profesora honoraria de la Universidad Provincial de Córdoba.

La agenda finalizará el viernes 23, a las 10, con el conversatorio “La política y el liderazgo político según Francisco y León XIV”, en el campus universitario de avenida Armada Argentina 3555.

En el marco de esta visita, el encuentro organizado por el Ministerio de Vinculación y Gestión Institucional permitirá compartir la mirada de Cuda con referentes sociales cordobeses y promover el intercambio sobre los desafíos de las comunidades, el trabajo digno y la construcción de un futuro más justo e inclusivo.