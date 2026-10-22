Semana PiE: Se realizan las Mesas Virtuales de Socialización 2026.

En el marco de la Semana PiE, el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba —a través de la Unidad Transversal de Coordinación de Actualización Curricular perteneciente a la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación— dio inicio a las Mesas Virtuales de Socialización 2026.

Horacio Ferreyra, ministro de Educación, expresó: “Cada proyecto que se comparte en estas jornadas demuestra que la innovación educativa se construye todos los días en nuestras escuelas, con docentes comprometidos y estudiantes protagonistas de sus aprendizajes. Desde el Gobierno de Córdoba, bajo la gestión del gobernador Martín Llaryora, seguimos impulsando políticas que reconocen, acompañan y fortalecen estas experiencias, porque queremos que las buenas prácticas se multipliquen y lleguen a cada rincón de la provincia. Innovar es transformar la enseñanza para generar más y mejores oportunidades de aprendizaje para todos”.

“La Semana PiE es una oportunidad para hacer visible el enorme trabajo que sucede a diario en el territorio provincial. Estas mesas virtuales permiten compartir los proyectos seleccionados y, también, ver el compromiso de los equipos docentes y de los y las estudiantes con una educación transformadora”, subrayó, Gabriela Peretti, secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación.

Durante el lunes 19 se desarrollaron dos encuentros virtuales correspondientes a la primera jornada:

Mesa 1 | Ciencias (10:00 h):

“Manos a la ciencia: creando espacios inclusivos con sentido” | Escuela Especial Ana Nicola | Modalidad Especial.

“Raices que sanan, saberes que nutren” | Escuela Bernardino Rivadavia | Nivel Primario.

“Misión humedales: La Felipa” | Jardín de Infantes Rosario Vera Peñaloza | Nivel Inicial.

“Experiencias para leer el ambiente, una experiencia con aves serranas urbanas” |Jardín Sin Nombre Ex Cosme Argerich Anexo | Nivel Inicial.

“Terrorismo de estado, memoria colectiva y democracia: reflexiones críticas sobre vulneración de derechos y los desafíos de una ciudadanía activa a 50 años del golpe de estado” | Escuela Normal Superior República del Perú | Nivel Secundario.

“Cartografías digitales de pertenencia: explorando el territorio escolar del IPEM N° 28” | IPEM N° 28 Villa de la Concepción del Río Cuarto | Nivel Secundario.

Mesa 2 | EDS-STEAM (14:00 h):

“Guardianes de las 3 R” | Escuela Domingo Faustino Sarmiento, IPEM 252 y Primaria de Adultos | Niveles Primario, Secundario y Jóvenes y Adultos.

“Exploradores y guardianes del Río Cosquín” | C.E. Dr. José Francisco Mieres | Nivel Primario.

“Guardianes del cielo y guía del Norte Cordobes” | C.E. Dalmacio Vélez Sarsfield | Nivel Primario (Rural).

“Eco-Laboratorio de soluciones: niños proyectando el futuro” | Escuela El Algarrobo | Nivel Primario.

“Papel que vuelve a enseñar” | C.E. Primera Junta | Nivel Primario.

“El agua en nuestro territorio: estudio del Dique La Viña y su impacto socioambiental” | Colegio Sagrado Corazón | Nivel Primario.

“Bitácoras de alquimistas” | PIT Turno Noche IPEM 115 Domingo Faustino Sarmiento| Nivel Secundario.

La segunda jornada, transcurrida el martes 20, abarcó tres encuentros enfocados en tecnologías, cultura digital y expresiones artísticas:

Mesa 3 | EDS-STEAM (10:00 h):

“Cáscaras que nutren” | IPET N° 362 Juan Andrés Politano | Nivel Secundario.

“Eco pantalla solar” | IPEM N° 366 Anexo Villa Candelaria | Nivel Secundario.

“Energías renovables: implementación de sistemas solares fotovoltaicos” | IPET N° 232 Prof. Enrique A. Flores | Nivel Secundario.

“Pulso agroambiental” | IPEM N° 107 Reino De España | Nivel Secundario.

“Huella verde: reciclaje y transformación de plásticos en la escuela técnica” | IPET N° 76 Gustavo Reimann | Nivel Secundario.

“Guardianes de Pampa de Achala: cuidamos de nuestro paisaje y recibimos a quienes nos visitan” | CENI Mtro. D. F. Sarmiento Anexo Pampa de Achala | Nivel Inicial.

“Ajedrez sostenible: aprendizaje, reciclaje y transformación desde el deporte el cuidado del medio ambiente” | E.E. Dr. J. Reyes Contreras – Anexo La Calera | Modalidad Especial.

Mesa 4 | Cultura Digital – Comunicación (14:00 h):

“Voces en acción” | Jardín de Infantes General Martín Güemes | Nivel Inicial.

“Robótica educativa con WeDo 2.0” | E.E. Nicanor Toledano González | Modalidad Especial.

“Olimpo digital: del mito al videojuego” | C.E. Santo Domingo | Nivel Secundario.

“Alfabetización motriz y digital: programación en Scratch para el abordaje situado de las ciencias y matemáticas” | Escuela Especial General Manuel Belgrano | Modalidad Especial.

“El Alberdi conecta” | Escuela Normal Superior Juan Bautista Alberdi | Nivel Secundario.

“De la inteligencia delegada a la autoría crítica: aprender a pensar en la escuela secundaria” | Instituto Nuestra Señora De Las Mercedes | Nivel Secundario.

“Mis primeros clics: cultura digital en sala de 5” | Jardín de Infantes Manuel Belgrano | Nivel Inicial.

Mesa 5 | Artes Integradas (18:00 h):

“La melodía de la motivación: un abordaje interdisciplinario entre ciencia, música y arte” | Escuela Especial Doctor Luis Ganem e IPETAYM N° 65 | Modalidad Especial y Nivel Secundario Técnico.

“Tramas creativas: experiencias para aprendizajes profundos” | Jardín de Infantes Domingo Faustino Sarmiento | Nivel Inicial.

“Taller de folklore en el jardín: esencias criollas” | Jardín de Infantes República del Paraguay | Nivel Inicial.

“Los sonidos más allá de las palabras” | Escuela Especial Dr. Jorge Loinas | Modalidad Especial.

“Pinceladas de la vida silvestre” | C.E. Luis Ravera | Nivel Primario.

“Nuestra identidad en escena: el musical del pueblo al mundo” | Escuela Damas Patricias | Nivel Primario.

“Murga uruguaya: voces que cuentan, ritmos que resisten” | IPEM N° 199 Dr. Juan Emilio Remonda | Nivel Secundario.

“Escena expandida: contar, crear y participar” | Escuela Maestro José María Salgueiro | Nivel Primario.

Cómo sigue la Semana PiE

El cronograma de transmisiones en vivo vía YouTube continuará durante los próximos días con el siguiente esquema:

Miércoles 21 de octubre: Mesa 6 OLE – Lenguas, 10:00 h. Mesa 7 Vinculación Educación y Trabajo – Organización Institucional, 14:00 h.

Jueves 22 de octubre: Mesa 8 Talleres integradores/Transversales, 10:00 h. Mesa 9 Talleres integradores/Transversales, 14:00 h. Mesa 10 Matemática, 18:00 h.

Viernes 23 de octubre: Mesa 11 Supervisores/as, 10:00 h. Mesa 12 Bienestar, 14:00 h.



Alejandra Couly, coordinadora de la Unidad Transversal de Coordinación de Actualización Curricular, expresó: “Las Mesas Virtuales de Socialización representan una oportunidad para visibilizar el trabajo que se realiza en nuestras escuelas y fortalecer una cultura docente basada en el intercambio, la reflexión y el aprendizaje entre pares. Cada Proyecto de Innovación comparte miradas sobre la enseñanza y constituye un aporte valioso para seguir construyendo una educación más relevante, inclusiva e innovadora para las y los estudiantes de Córdoba”.

La participación es libre, no requiere inscripción previa y permite acreditar 20 horas participando como mínimo en 4 de las 12 mesas sincrónicas y aprobando la evaluación correspondiente disponible en la página Igualdad y Calidad del 19 al 30 de octubre de 2026. Por consultas, se encuentra habilitado el correo: consultas.pie@me.cba.gov.ar.