Semana Social: Fuerte llamado al diálogo para la búsqueda del bien común

La Semana Social 2026 cerró una edición histórica, ya que por primera vez en sus más de 40 años de historia se realizó en la provincia de Córdoba, con más de 1.500 participantes de todo el país que llegaron convocados a participar bajo el lema «Puentes hacia el Bien Común».

Además, el evento cobra una especial trascendencia ya que se realiza en la antesala de la visita que el Papa León XIV realizará a la Argentina y que tiene a Córdoba como protagonista.

El encuentro que inició el viernes 4 finalizó este domingo fue organizado por la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), en conjunto con la Arquidiócesis de Córdoba, con el acompañamiento del Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Vinculación y Gestión Institucional y la Secretaría de Cooperación Institucional y Culto, y de la Municipalidad de Córdoba.

Referentes sociales, sindicales, empresariales, académicos, políticos y religiosos fueron protagonistas de tres intensas jornadas que iniciaron el viernes 4 y se extendieron hasta este domingo.

El gobernador Martín Llaryora encabezó la jornada inaugural junto a monseñor Dante Braida, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, y el cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba. El gobernador integró, además, el panel “Política y construcción de la amistad social”, en el que participó también su par de Santiago del Estero, Elías Suárez; y el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Colombo.

Los talleres y conversatorios desarrollados en cada jornada, así como el documento final, versaron en torno a tres grandes ejes: “Bien Común y compromiso social: una llamada de Magnífica Humanitas”, “Economía, Producción y Trabajo en el tiempo de la Inteligencia Artificial” y “Poder digital y cuidado de la persona humana”.

Entre otras conclusiones, el texto apunta a la trascendencia del diálogo en la búsqueda del Bien Común: “Comprendemos que el diálogo se sostiene sobre una escucha atenta, serena y respetuosa, capaz de empatizar genuinamente con el otro sin descalificarlo ni subestimarlo”, y agrega: “El Bien Común nos convoca a edificar una sociedad donde cada piedra, especialmente aquella que parece descartada o herida, sea valorada e integrada en la reconstrucción de la convivencia”.

En este sentido, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, “Para Córdoba fue un honor recibir a tantos y tan importantes referentes para pensar juntos cómo nos proyectamos hacia la construcción de una sociedad con más equidad y justicia social”.

El funcionario agregó, además, que la elección de Córdoba como sede de la Semana Social 2026 como antesala de la visita del Papa León XIV “significa un importante reconocimiento al espíritu de convivencia que desde hace décadas cultivamos en nuestra provincia, un rasgo que es muy valorado en todo el país sobre todo en este contexto nacional”.

Por su parte, el secretario de Coordinación Institucional y Culto de la Provincia, Mariano Almada, destacó la masiva convocatoria del encuentro: “Sin dudas se trató de un éxito de participación federal, con representantes de diversos sectores que llegaron de todo el país. Fue un enorme desafío y es una gran satisfacción poder decir, una vez más, que Córdoba estuvo a la altura”.