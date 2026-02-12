SENASA: Argentina logró reapertura de mercado de la UE para la carne aviar

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informó que Argentina logró la reapertura del mercado de la Unión Europea (UE) para la carne aviar.

Esta decisión “refleja el trabajo conjunto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, del Senasa y la Cancillería, permitiendo recuperar un destino de alto valor para la producción nacional”.

Fuente y nota completa Infocampo

