«Septiembre Amarillo»: Notable asistencia en conversatorio «Hablar puede salvar una vida»

En el marco de «Septiembre Amarillo», Mes de la Prevención del Suicidio, se realizó en el SUM del Centro Cívico de Brinkmann en la tarde de este jueves el conversatorio “Hablar puede salvar una vida”.

Se trató de una propuesta impulsada por el Concejo Deliberante local y el Consejo de Protección Integral de las Personas, con el objetivo de abrir un espacio de encuentro, reflexión y aprendizaje en torno a la prevención del suicidio y el cuidado de la salud mental.

La jornada estuvo a cargo de Andrea Carrasco, terapeuta en Resultados y mamá sobreviviente, y Daniela Moro, coach ontológica profesional, quienes compartieron herramientas para reconocer señales de alerta, acompañar y saber cómo actuar.

Las disertantes remarcaron que se trata de una problemática que requiere especial atención en adolescentes y jóvenes, pero que no distingue edades ni condiciones sociales, y destacaron la importancia de generar estos espacios para abordar una problemática que atraviesa a toda la comunidad.