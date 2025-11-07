Sigue vigente alerta emitido por el SMN ante eventuales tormentas de variada intensidad

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil informó que sigue vigente el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, ante eventuales tormentas de variada intensidad en el territorio provincial.

El vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo, Roberto Schreiner, indicó que rige un alerta naranja sobre el sur y el sureste de Córdoba, mientras que para la zona centro se emitió un alerta amarilla.

“Esto es debido al avance de un sistema de baja presión que se encontrará con una masa de aire húmedo y cálido proveniente del norte, lo que favorecerá la ocurrencia de lluvias de variada intensidad. Algunas de estas podrían ser intensas, con acumulados de 40 a 60 milímetros, e incluso 80 milímetros en algunos lugares”, dijo.

Schreiner señaló que “posiblemente se registren tormentas potencialmente fuertes con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora”.

El vocero recomendó liberar desagües en las viviendas y evitar realizar actividades al aire libre o circular en vehículos o motovehículos mientras transcurra la tormenta.