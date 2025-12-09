Sistema Provincial del Banco de Leche Humana recolectó 611 litros de leche

El Sistema Provincial del Banco de Leche Humana que funciona en el Hospital Materno Neonatal ya recolectó 611 litros de leche donada por 198 mujeres.

La leche materna recibida y luego pasteurizada alimenta a bebés prematuros que se encuentran internados en unidades neonatales de este u otro centro hospitalario de Córdoba, con prescripción médica nutricional.

Desde su puesta en marcha a fines de 2021, el programa alimentó a 848 recién nacidos con el vital alimento. En total, se utilizaron 4.407 tomas destinadas a cubrir sus necesidades nutricionales.

Al respecto, Lorena Lázaro, responsable de la iniciativa, expresó: “La donación de leche materna es un gran gesto humanitario que alimenta esperanzas, ya que una gota de amor puede aportar mucho más de lo que creemos y marcar una diferencia en la vida de los bebés más vulnerables”.

“Por ello, invito a todas aquellas mujeres que estén amamantando y que se encuentren con la posibilidad de donar, a ponerse en contacto con el Banco de Leche Humana para ser asesoradas”, añadió la profesional.

Un sistema voluntario y altruista

El Sistema Provincial de Banco de Leche Humana (SPBLH), desarrolla actividades que permiten cubrir la demanda de leche humana para posicionar la lactancia materna como primera opción de alimentación de los recién nacidos prematuros hospitalizados.

Esto permite mejorar el pronóstico de su patología, aprovechando los beneficios inmunológicos y nutricionales de este alimento, que incide positivamente en la recuperación del bienestar de estos bebés.

Por ello, el Banco se sustenta a través de la donación de leche de mujeres que, de manera voluntaria y altruista, desean compartir su excedente para ayudar a bebés que lo necesitan.

Beneficios de la leche materna

Según la OMS, la leche humana es el mejor y único alimento que los bebés necesitan durante los primeros meses de vida.

Es considerada como la alimentación ideal, ya que proporciona una nutrición óptima y tiene mecanismos de defensa para el recién nacido, y en particular para el recién nacido prematuro; ya que contiene componentes anti infecciosos y antiinflamatorios, como también de factores de crecimiento, enzimas y hormonas, lo que brinda protección a los bebés.

Las personas que deseen donar su leche deben estar amamantando, no consumir medicamentos contraindicados para la lactancia, no consumir bebidas alcohólicas, no fumar ni consumir drogas, no haberse realizado tatuajes ni haber recibido una transfusión de sangre en los últimos seis meses y tener menos de un año de lactancia.

En caso de cumplir con estos requisitos, se le hará una entrevista médica que contiene información sobre salud en general, hábitos de vida, estado de salud de su hija/o, toma de medicamentos y vacunación.

También se realizará un análisis de sangre para descartar enfermedades y se brindará el acompañamiento durante todo el proceso de donación: higiene, extracción, envasado y guardado de la leche.

Se proporcionará semanalmente a quiénes cumplan los requisitos para la donación, los frascos estériles con sus respectivos rótulos donde la donante deberá registrar nombre, DNI, fecha de parto, fecha y hora de extracción.

Unidad de recolección domiciliaria

El SPBLH articula con los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) provinciales, que aportan una unidad de recolección domiciliaria, cubriendo un radio de hasta 50 km, dirigido a quienes deseen ser donantes y no puedan acercarse al Hospital Materno Neonatal.

En este caso, se podrá realizar la entrevista médica y laboratorio en el domicilio, como así también el retiro y traslado de la leche humana donada al Banco de Leche Humana.

Vías de contacto

Aquellas personas que estén amamantando y deseen ser donantes, pueden acercarse personalmente al Hospital Neonatal de lunes a viernes de 8 a 13 para asesorarse y recibir información.

En caso de no poder asistir, se podrán contactar al WhatsApp del Banco de Leche al 351-2050346, o hacerlo a través del mail: donalechecba@gmail.com.

Video para descargar

https://we.tl/t-nqAHtCKdP