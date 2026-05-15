«Soy Cordobés»: El programa que invita a jóvenes a recorrer y conocer espacios icónicos

La Agencia Córdoba Joven pone en marcha una nueva edición de Soy Cordobés, el programa que invita a jóvenes de distintos puntos de la provincia a recorrer y conocer espacios icónicos de la ciudad de Córdoba. El objetivo de estas visitas es fortalecer la identidad cordobesa a través de la historia, la cultura, el deporte, el ambiente y las costumbres locales.

La propuesta está destinada a grupos de jóvenes de entre 16 y 35 años, ya sean estudiantes de escuelas secundarias y centros educativos o integrantes de ONG`s o instituciones de participación juvenil. El único requisito es tener domicilio en la provincia e inscribirse a través de la web del organismo.

A través de distintos circuitos temáticos, el programa busca promover el aprendizaje, el intercambio intergeneracional y el acceso a experiencias educativas en lugares representativos de la capital provincial.

En esta edición, Soy Cordobés cuenta con ocho “packs” que ofrecen recorridos turísticos, culturales, deportivos, ambientales y estudiantiles. Entre los espacios incluidos en los itinerarios de cada uno figuran el Museo de Ciencias Naturales, el Museo Emilio Caraffa, el Cabildo Histórico, la Catedral de Córdoba, la Iglesia de Los Capuchinos, el Paseo del Buen Pastor, el Estadio Mario Alberto Kempes, el Parque de la Biodiversidad, la Plaza Cielo Tierra, la Escuela de Economía Circular y la Universidad Provincial de Córdoba, entre otros sitios emblemáticos.

Además, el programa contempla opciones personalizadas, coordinadas junto a docentes y equipos escolares, según las temáticas o intereses de cada grupo.

Las visitas se realizan de martes a viernes, de 10 a 18 horas, siempre acompañadas por guías y coordinadores. Como parte de la experiencia, cada contingente recibirá una foto grupal.

Soy Cordobés promueve el encuentro y participación para las juventudes, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el conocimiento sobre aquellos lugares que forman parte de la identidad cordobesa.

Cómo participar

Los grupos de jóvenes o estudiantes que deseen sumarse, deberán completar el siguiente formulario de inscripción: https://forms.gle/vnWXvpz7Vo9y3ZnG6. Por consultas o más información, está disponible el correo electrónico soycordobes.acj@gmail.com.