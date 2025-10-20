Sport Sessions 2025: Promueven la economía naranja y de servicios

Con el lema “El deporte siempre juega hacia adelante. Nos encontramos en Córdoba para pensar, crear y acelerar lo que viene”, se desarrolló en el Centro de Convenciones Córdoba la Sport Sessions 2025, bajo el título “El futuro en juego”.

El evento reunió a referentes nacionales e internacionales del deporte, la innovación y la industria del entretenimiento para debatir sobre las oportunidades que abren la economía naranja y la economía de servicios en el desarrollo regional.

Durante su disertación el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, destacó el rol del Estado provincial como impulsor de nuevas oportunidades económicas, culturales y tecnológicas.

“En Córdoba las casualidades no existen: son causalidades. Y una de ellas es la decisión política de nuestro gobernador, Martín Llaryora, de que el Estado sea un motor para el desarrollo de oportunidades, no un ancla. Lo vemos claramente en el impulso a la economía naranja, donde el deporte, el turismo, la cultura y la innovación convergen en un mismo ecosistema productivo”, afirmó el ministro provincial.

En un panel que compartió con Luis Fernando Castro (Gerente de Competición FWC26, FIFA Match Director, Postgrado Derecho y Management del Deporte FIFA/CIES/UCA) y con Mariano Elizondo (director del Centro de Estudios del Deporte de la Universidad Austral), Manuel Calvo subrayó también que la inversión en infraestructura, conectividad y promoción de eventos internacionales es parte central de una estrategia de desarrollo sostenido.

En el espacio, el ministro resaltó los eventos internacionales que se desarrollaron en Córdoba recientemente, como el partido de Los Pumas con los All Blacks y el Mundial de Motocross.

A su vez, enmarcó tales hechos como resultado de una visión de gobierno en el que, a través de la inversión y el trabajo en conjunto con el sector privado, se consolida la provincia como sede de grandes eventos.

Los efectos del impulso y realización de este tipo de acontecimientos son la generación de empleo, turismo y proyección internacional.

“Estos eventos no se podrían hacer si no tuviéramos un modelo cordobés de economía de servicios, con leyes de promoción específicas, un hub aéreo en expansión y una infraestructura deportiva y cultural de primer nivel”, indicó el ministro.

Además, se destacó la articulación con el sector académico para evaluar y medir el impacto tanto económico como ambiental de cada una de las actividades, lo cual pone a Córdoba en la vanguardia de la innovación aplicada al entretenimiento.

Entre las obras que se realizan actualmente, Manuel Calvo destacó las obras en el Polo Deportivo Kempes como la ampliación de la capacidad de estacionamiento que mejora la experiencia del público por medio de sistemas automatizados.

“Esta inversión nos dará competitividad frente a otras sedes. No hay gasto cuando se construye futuro: hay inversión en oportunidades”, enfatizó el jefe de la cartera de Gobierno cordobesa.

El ministro de Gobierno cerró su exposición resaltando el vínculo entre la economía del entretenimiento, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías como motores de una nueva etapa para Córdoba. “Vivimos en una era donde cambian las profesiones y los oficios, pero hay algo que no cambia: la emoción de vivir el deporte y el entretenimiento en tiempo real. Por eso debemos estar preparados, innovar y acompañar al sector privado para que Córdoba siga siendo protagonista de lo que viene”.