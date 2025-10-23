Sugieren acciones para prevenir picaduras o mordeduras de animales ponzoñosos

Con el aumento de las temperaturas, es necesario reforzar las medidas de prevención para evitar picaduras o mordeduras de animales ponzoñosos, y conocer qué se debe hacer ante un accidente, o si aparecen alacranes, arañas o serpientes.

Estos ocurren cuando una persona toma contacto accidentalmente con alacranes, arañas o serpientes.

En este sentido, las acciones más importantes están orientadas a evitar la exposición.

Alacranes

En el caso de los alacranes, estos animales buscan ambientes húmedos y oscuros por lo que en el interior del hogar se esconden dentro de zapatos, entre la ropa de vestir y la de cama, en el trapo de piso, o en grietas en las paredes.

En el exterior de la vivienda pueden ocultarse en sitios donde se acumula basura o escombros, debajo de piedras y troncos, entre otros.

Para evitar el ingreso de estos animales a la vivienda se recomienda:

Cubrir con tela metálica los resumideros, además de controlar la entrada y salida de cañerías.

Colocar burletes en puertas y ventanas.

Colocar burletes en puertas y ventanas. Reparar grietas en paredes y pisos.

No acumular basura o escombros.

Realizar una limpieza cuidadosa y periódica de la casa.

Desmalezar y mantener limpio el peridomicilio.

Arañas

En la provincia hay varias especies de arañas de importancia médica, entre las que destacan las viudas negras (Latrodectus sp) y la araña de rincones (Loxosceles laeta).

La araña de los rincones tiene hábitos domiciliarios: prefiere lugares secos y oscuros, como los huecos en los zócalos, la ropa guardada y los espacios detrás de muebles o espejos.

En cambio, las viudas negras prefieren los ámbitos peridomiciliarios y generalmente hacen nidos a la altura del suelo, en escombros, grietas en paredes y pisos, huecos en los árboles, entre otros.

Para el caso de las arañas, las medidas de prevención son las siguientes:

Limpiar periódicamente la casa y sus alrededores.

Revocar paredes y colocar cielorrasos en los techos.

Examinar y sacudir prendas colgadas en las paredes y el calzado.

Tener cuidado al manipular muebles, espejos o cuadros, revisar siempre detrás de ellos. De igual manera con los materiales que permanecen en el exterior, como escombros o leña.

Serpientes

En este caso, se pueden identificar principalmente cinco especies, la yarará chica, yarará grande, yarará ñata, cascabel y coral, las cuales deben distinguirse de las boas y las culebras.

Las víboras yarará son de hábitos nocturnos y crepusculares, siendo frecuente encontrarlas en climas cálidos o templados con regímenes de lluvia.

Las serpientes de cascabel prefieren las zonas cálidas, habitándolas tanto en climas húmedos como secos.

En tanto, las víboras corales tienen hábitos subterráneos, y muestran preferencia por climas cálidos y húmedos con lluvias frecuentes.

Las principales medidas de precaución son:

Al caminar por el campo, usar ropa y calzado adecuados. No levantar o mover piedras y troncos con manos y pies desprotegidos

Si se las encuentra, no acercarse a ellas ni hacer movimientos bruscos. Tampoco tocarlas.

Si se las encuentra, no acercarse a ellas ni hacer movimientos bruscos. Tampoco tocarlas. Mantener el espacio peridomiciliario limpio para evitar que ingresen al hogar.

Informarse sobre ellas para así poder reconocerlas, como también aconsejar y cuidar a los niños.

Qué hacer en caso de accidente o si aparecen estos animales

En todos los casos, ante cualquier picadura o mordedura, se debe acudir de forma inmediata al centro de salud más cercano.

Respecto a los alacranes, siempre y cuando no haya que exponerse a una picadura, llevarlos vivos o muertos para facilitar la identificación de la especie.

Mientras que, si aparece una araña, lo mejor es alejarse.

En cuanto a las serpientes, se solicita que al encontrar una, en la capital, se dé aviso a la Policía (911) o a la Patrulla Ambiental (4344163).

En las localidades del interior interviene Defensa Civil y Bomberos.

Es importante destacar que no se deben hacer incisiones o prácticas para cauterizar la herida, no hay que aplicar torniquetes, ni tratar de retirar el veneno con la boca. Tampoco automedicarse o aplicar remedios caseros sobre la zona afectada.