SuperOfertón 2026: Extienden inscripción para comercios interesados

El Gobierno de Córdoba informa la extensión del plazo de inscripción para que los comercios puedan sumarse a SuperOfertón 2026, el evento provincial de comercio electrónico que impulsa la digitalización y potencia las ventas del sector comercial y de servicios. La nueva fecha límite para inscribirse será el 5 de febrero.

SuperOfertón se realizará del 9 al 13 de marzo y ofrecerá promociones especiales, ofertas exclusivas y opciones de financiación, consolidándose como una herramienta estratégica para ampliar mercados, fortalecer nuevos canales de comercialización y dar mayor visibilidad a los comercios cordobeses.

La inscripción es gratuita y está destinada a comercios de la provincia, de distintos rubros, que cuenten con un sitio de e-commerce transaccional. Los interesados pueden inscribirse a través de: https://superoferton.com.ar/participa

Hasta el momento, más de 300 comercios cordobeses, provenientes de 67 localidades de la provincia, ya se encuentran inscriptos. Participan empresas de rubros como:

Ropa y Accesorios

Calzado

Tecnología

Electrodomésticos

Hogar y Muebles

Construcción

Herramientas

Viajes y Turismo

Super y Delivery

Deportes

Farmacia y Belleza

Bebés y Niños

Varios

Servicios

La edición 2026 es organizada por el Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Producción, en articulación con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), y tiene como objetivo posicionar a la provincia como un polo estratégico de e-commerce a nivel nacional.

Esta articulación público-privada permitirá ampliar el alcance del evento, mejorar la competitividad de los comercios y fortalecer la presencia de Córdoba en el ecosistema del comercio electrónico.

SuperOfertón contará con una plataforma web centralizada que funcionará como una vidriera digital de los comercios adheridos. Las transacciones se realizarán directamente en los sitios web de cada comercio, facilitando la experiencia de compra y potenciando la visibilidad de empresas y productos de toda la provincia.

Además, el evento presenta un proceso de rebranding, con una nueva identidad visual, una estrategia digital de alto impacto y acciones de comunicación orientadas a fortalecer el posicionamiento del programa en todo el país.

Pilares del programa

SuperOfertón se desarrollará sobre siete ejes principales:

Participación de comercios online y tiendas físicas.

Acuerdos con partners tecnológicos, cámaras, clusters y medios de pago.

Incorporación de más empresas y ampliación de la oferta de productos.

Landings exclusivas de partners.

Mapa de locales adheridos.

Medición post evento mediante encuestas y datos aportados por partners.

Capacitaciones y asistencia técnica para los comercios.

En relación con este último punto, durante el mes de febrero se llevarán adelante tres encuentros formativos, destinados a que las empresas participantes lleguen mejor preparadas y puedan maximizar sus ventas durante el evento.

Estas instancias de capacitación buscan profesionalizar a los comercios, mejorar la experiencia del usuario y optimizar la conversión en los canales digitales.