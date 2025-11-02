Supervisaron construcción del altonivel sobre Ruta 19

El gobernador Martín Llaryora supervisó la construcción del altonivel sobre la Ruta 19, a la altura de Malvinas Argentinas.

Esta infraestructura permitirá separar el tránsito pasante por la autovía, de los movimientos locales que se desarrollan en la zona urbana de la localidad.

La obra, de 850 metros de extensión, es ejecutada por el Gobierno de Córdoba a través de la empresa Caminos de las Sierras y presenta un avance del 20%.

Durante el recorrido, el gobernador ponderó el trabajo mancomunado entre el gobierno provincial y el municipal, y resaltó que se trata de una obra histórica, icónica y necesaria para todos los vecinos de Malvinas Argentinas y de la región.

“Se está cumpliendo con un compromiso que habíamos asumido”, enfatizó.

Con este nuevo trazado se eliminarán los cruces y conflictos viales que se registran habitualmente debido al crecimiento poblacional de la zona.

Malvinas Argentinas cuenta con 21 mil habitantes y un desarrollo urbano que se expande a ambos lados de la autovía, por la que circulan cerca de tres millones de vehículos al año en este sector del departamento Colón.

En ese sentido, Llaryora sostuvo que esta obra mejorará la seguridad pero también “unirá a dos poblaciones que la ruta partía al medio, con mucha inseguridad. Este paso a nivel va a mejorar la calidad de vida de todos los vecinos”.

El distribuidor contará con dos carriles por sentido de circulación, separados por una defensa de hormigón tipo New Jersey, y banquinas pavimentadas.

Además, dispondrá de muros de contención de altura variable y un puente sobre la avenida San Martín, principal arteria de la localidad.

En la parte inferior se ejecutarán dos rotondas y la continuidad de la avenida San Martín, con veredas peatonales que permitirán canalizar el tránsito local a ambos lados de la Ruta 19. También se construirán cuatro ramas de acceso al distribuidor.

Por su parte, Julio Bañuelos, presidente de Camino de las Sierras, destacó la importancia de la obra para esta localidad que cuenta con 21.000 habitantes y señaló: “Traerá seguridad para el tránsito pasante y especialmente para los ciudadanos de Malvinas Argentinas”.

A su turno, el intendente de la localidad, Gastón Mazzalay, destacó la importancia del altonivel de la Ruta 19, al señalar que este tipo de obras, además de salvar vidas de los vecinos y vecinas de Malvinas Argentinas, contribuyen a una mejor circulación vial: “Es una obra de infraestructura que mejora la calidad de vida de nuestros vecinos, optimiza la circulación vehicular y, fundamentalmente, ayuda a salvar vidas”.

Por último, el ministro de Gobierno Manuel Calvo indicó que “la decisión de nuestro gobernador es estar presente en todo el territorio provincial y darle soluciones a los vecinos. Esta es una de las intersecciones viales más importantes de la provincia y esta obra va a permitir que los vecinos de ambos lados de la ruta nacional número 19 puedan tener un mejor tránsito”.

En cuanto al progreso de los trabajos, ya se colocaron las diez vigas pretensadas de 25 metros de largo y las losetas premoldeadas en los dos puentes que conforman el altonivel. En los próximos días está previsto el hormigonado del tablero.

Paralelamente, se avanza en la ejecución de los terraplenes de acceso y en las fundaciones de la pasarela peatonal que se edificará en el sector.

Como parte de las tareas complementarias, se construirán alcantarillas, cunetas, sumideros y badenes para canalizar los excedentes pluviales.

También se implementarán obras de seguridad vial, como la colocación de defensas, señalización vertical y horizontal, iluminación y la forestación del tramo intervenido.