Taller «La Colmena»: Cerraron el año con actividad

El pasado viernes, el Taller Integrador La Colmena realizó su cena de cierre de año, compartiendo un hermoso momento junto a las familias de los operarios y equipo de trabajo.

Acompañaron esta jornada el Intendente Mauricio Actis, la Presidente del Concejo Deliberante Ivana Dalmazzo, la Presidente del Tribunal de Cuentas Mariela Quinteros y la Secretaria de Desarrollo Humano y Políticas Sociales Analía Frola.

Durante el encuentro se realizó la entrega de presentes confeccionados por los propios operarios, reflejo del esfuerzo, dedicación y compromiso que caracteriza al taller.

Este cierre de año fue también una oportunidad para reconocer y agradecer el trabajo en equipo, el compromiso del personal de trabajo, el acompañamiento permanente de las familias y el apoyo del municipio, fundamentales para seguir fortaleciendo este espacio de inclusión y crecimiento.