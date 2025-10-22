Taller «La Colmena» participó de jornada de campo en Colonia Vignaud

El Taller Integrador «La Colmena» llevó a cabo este lunes una hermosa jornada en el campo “Doméstico: entre experiencias y lazos”, ubicado en Colonia Vignaud.

La actividad fue planificada y coordinada por la seño practicante Delfina Racca, quien culmina así su Práctica IV del Profesorado en Educación Especial, compartiendo con el grupo una experiencia significativa de aprendizaje y encuentro con la naturaleza.

Agradecemos profundamente a Delfina por su compromiso y dedicación, y a Cecilia Magnano y Verónica Galanzino por recibirnos con tanta amabilidad y predisposición.