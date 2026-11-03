Todo lo que hay que saber sobre el operativo de tránsito en Córdoba con motivo de la visita de León XIV

Con la finalidad de garantizar espacios seguros de circulación vial y peatonal durante la visita del papa León XIV a Córdoba Capital, el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Córdoba organizaron un operativo de más de 350 cortes de tránsito que se aplicarán de manera progresiva el lunes 9 y el martes 10 de noviembre, por lo que se recomienda planificar los traslados con anticipación y consultar los cortes de cada zona antes de salir.

Los cortes se organizan en tres momentos: desde las 12 del lunes, en los accesos y alrededores del predio de FAdeA, donde se celebrará la misa; desde las 20 del lunes, en la avenida Colón y el casco céntrico; y desde las 7 del martes, en todo el corredor papal. Son cortes vehiculares: los peatones podrán circular. Al finalizar la visita a las 17:00 horas del martes, las calles se habilitarán de manera paulatina.

Quienes viven o tienen comercios en las zonas afectadas no podrán estacionar en la calle ni entrar o salir de sus cocheras desde el momento del corte, por lo que deberán sacar sus vehículos antes. Se recomienda estacionar los vehículos fuera del perímetro de cortes u organizar el traslado con anticipación.

La zona de FAdeA, desde el lunes a las 12:00

Desde las 12 del lunes 9 se cortarán los accesos a la zona de FAdeA: la autopista Córdoba–Carlos Paz, a la altura de la ruta provincial C-45; y la Av. Circunvalación entre la avenida Armada Argentina y el acceso a barrio Villa Unión.

Por esos puntos solo podrán pasar los vehículos que se dirijan a los estacionamientos oficiales y los micros que trasladen fieles a la misa.

A la misma hora comenzará a regir una zona vedada alrededor del predio, donde no podrán circular vehículos y solo se podrá acceder a pie. Abarca sectores de los barrios Villa Unión, Villa Adela y la zona oeste de La Donosa. En los barrios tendrá corte total la avenida Francisco de Arteaga.

Las principales vías de acceso peatonal, como avenida Fuerza Aérea, San Antonio, La Donosa y las colectoras de Circunvalación, quedarán libres para el público.

Sobre la avenida San Antonio, entre Circunvalación y Río Negro, el corte vehicular se aplicará según la fluidez del tránsito, para liberar la calzada a los peatones y al transporte público.

Las puertas del predio de FAdeA se abrirán a las 18 del lunes.

Colón y el centro, desde el lunes a las 20:00

Desde las 20 del lunes se cortará la avenida Colón, desde Circunvalación hasta avenida General Paz, donde solo quedarán habilitados los cruces transversales, excepto entre Marcelo T. de Alvear y General Paz.

A esa hora también quedará cerrado al tránsito vehicular el casco céntrico, en el cuadrante interno Pueyrredón, bulevar Chacabuco, Sarmiento y Marcelo T. de Alvear y la zona de Plaza España.

Colón, Vélez Sársfield y el resto de las calles del centro por donde pasará el Papa quedarán cortadas y valladas, sin autos estacionados.

El corredor papal, desde el martes a las 07:00

Desde las 7 del martes 10 regirá el corte total del corredor papal, sobre las avenidas La Voz del Interior, Circunvalación y Colón, por donde solo podrán circular vehículos oficiales y de emergencia.

Los peatones podrán desplazarse, aunque ese día el corredor estará colmado de fieles que esperan el paso del Papa, algo que los vecinos deberán tener en cuenta si necesitan moverse.

El martes, el Papa llegará en auto cerrado desde el aeropuerto hasta FAdeA por La Voz del Interior y Circunvalación.

Después de la misa se trasladará por Circunvalación y Colón hasta la esquina de Colón y Santa Fe, donde subirá al papamóvil para recorrer Colón, General Paz, Vélez Sársfield e Hipólito Yrigoyen hasta el Arzobispado.

Luego irá desde allí por Yrigoyen, Vélez Sársfield y 27 de Abril hasta la Catedral.

Por la tarde, el regreso al aeropuerto será por 27 de Abril, General Paz, Colón, Circunvalación y La Voz del Interior.

Cómo moverse y cómo informarse

El lunes 9 es feriado nacional y el martes 10 es feriado en Córdoba. Ambos días los colectivos urbanos serán gratuitos.

Los cortes de cada zona pueden consultarse por sector y en mapas en elpapaencordoba.com.ar, y también estarán disponibles en Waze y Google Maps los días del evento.

La Provincia y la Municipalidad recomiendan informarse únicamente a través de los canales oficiales: el sitio web y las redes sociales de la Provincia, la Municipalidad y el Arzobispado.