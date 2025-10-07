Turismo: Anunciaron nuevas rutas directas que unirán Córdoba y diferentes puntos del País

Flybondi anunció la incorporación de tres nuevas rutas directas que unirán Córdoba con Puerto Iguazú, El Calafate y Ushuaia a partir de diciembre, ampliando así la red de destinos disponibles desde el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

De esta manera, la conectividad aérea continúa creciendo y consolidando a la provincia como un punto estratégico para el turismo nacional e internacional.

En la misma línea, Aerolíneas Argentinas anunció semanas atrás la incorporación de una ruta internacional que unirá, sin escalas, la isla caribeña de Aruba con Córdoba, durante la temporada alta de verano del 2026.

Los nuevos vuelos nacionales

Con las tres rutas que incorpora Flybondi, Córdoba alcanzará un total de 10 destinos operados por esta aerolínea, lo que consolida al Aeropuerto Taravella como su segundo hub más importante en el país.

Este crecimiento no solo fortalece la conectividad sino que representa una oportunidad clave para el arribo de turistas de distintas regiones, impulsando la actividad económica y el desarrollo del sector turístico cordobés.

Córdoba–Ushuaia: desde el 6 de diciembre, los miércoles y domingos.

Córdoba–El Calafate: desde el 10 de diciembre, los lunes y viernes.

Córdoba–Puerto Iguazú: desde el 4 de diciembre, cuatro frecuencias semanales (martes, jueves, sábado y domingo).

Desde la Agencia Córdoba Turismo, se destacó la importancia de estas nuevas rutas para fortalecer la llegada de visitantes a la provincia y, al mismo tiempo, facilitar que los cordobeses accedan de manera directa a algunos de los destinos más elegidos del país.

“Cada nueva conexión aérea significa más oportunidades para que Córdoba reciba turistas de todo el país y la región. La conectividad es un factor determinante para seguir posicionando a la provincia como destino turístico de primer nivel”, subrayó Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

A partir de la temporada de verano, Flybondi ofrecerá desde Córdoba 7 destinos nacionales (Buenos Aires, Bariloche, El Calafate, Neuquén, Puerto Iguazú, Salta y Ushuaia) y 3 internacionales (Río de Janeiro, Florianópolis y Asunción).

Con esta ampliación en la oferta aérea, Córdoba se consolida como un nodo clave del transporte en Argentina y refuerza su perfil como provincia turística altamente competitiva.

Córdoba-Aruba sin escalas

Entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026, Aerolíneas Argentinas operará vuelos directos desde Aruba hacia Córdoba, permitiendo a turistas internacionales arribar de forma rápida y cómoda a la provincia.

Detalles de la operación:

Un vuelo semanal directo Aruba–Córdoba–Aruba los jueves.

Tres frecuencias semanales Aruba–Buenos Aires–Córdoba, con regreso a la capital.

Un vuelo semanal Aruba–Mendoza–Aruba los viernes.

Esta nueva ruta facilita la llegada directa de viajeros internacionales, potenciando el desarrollo económico local.

La provincia cuenta con excelente conectividad interna, amplia oferta hotelera, gastronomía de calidad y experiencias turísticas durante todo el año, que van desde lo urbano y cultural hasta la naturaleza y las sierras.

Con este anuncio, Aerolíneas Argentinas amplía su red regional e internacional, fortaleciendo la conectividad y favoreciendo el turismo receptivo hacia Córdoba y el interior del país.