Turismo y Ambiente fortalecen desarrollo de turismo alternativo en entornos naturales

La Agencia Córdoba Turismo y la Secretaría de Ambiente de Córdoba firmaron un Convenio Marco de colaboración y un Convenio Específico con el objetivo de fortalecer el desarrollo del turismo alternativo en entornos naturales de la provincia.

La iniciativa apunta a consolidar un modelo de turismo más ordenado, seguro y sostenible, especialmente en zonas naturales protegidas y zonas de riesgo como el Cerro Champaquí, el Cerro Uritorco y el Macizo Los Gigantes.

El acuerdo establece la implementación de un programa conjunto de capacitación y certificación para prestadores de turismo alternativo, con eje en la seguridad, la conservación ambiental, el ordenamiento territorial y la reducción de la informalidad en la actividad.

En este sentido, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, expresó: “Estamos dando un paso importante hacia un modelo de turismo que cuide el lugar donde se desarrolla. Un turismo más ordenado es también un turismo más seguro, y eso se logra con formación, control y trabajo articulado entre las instituciones”.

El acto contó además con la presencia de la secretaria de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía de la provincia, Victoria Flores; y el director de Inversiones y Servicios Turísticos, Marcos Badiotti.

En este marco, se avanzará con instancias de formación obligatoria para quienes operan en zonas de riesgo, abordando contenidos vinculados a la normativa vigente, primeros auxilios, buenas prácticas y cuidado del entorno natural. Asimismo, se implementará una certificación oficial conjunta que será requisito para la habilitación y renovación de los prestadores.

Otro de los puntos centrales del convenio es el fortalecimiento del control en territorio, con la incorporación del rol activo de los guardaparques provinciales en tareas de fiscalización y verificación.

Además, se conformará una mesa de coordinación interinstitucional que permitirá articular acciones, implementar políticas y realizar el seguimiento de las medidas previstas.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Córdoba refuerza su compromiso con el desarrollo de un turismo de calidad, que promueva experiencias responsables y sostenibles, poniendo en valor el patrimonio natural de la provincia y garantizando su preservación para las futuras generaciones.