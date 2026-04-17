UEPC manifiesta su preocupación por amenazas bajo formato de «Desafíos Virales»

A partir de las últimas noticias vinculadas a la aparición de mensajes de amenazas bajo el formato de «Desafíos Virales», el Gremio de la UEPC emitió un comunicado donde solicita adopción de medidas contundentes para desalentar estas situaciones.

Comunicado

Desde UEPC manifestamos nuestra preocupación ante la aparición de mensajes, carteles y pintadas en instituciones educativas de distintas provincias, incluida Córdoba, que difunden amenazas bajo la forma de “desafíos virales”. Estas situaciones, amplificadas en redes sociales, generan miedo y afectan la vida cotidiana de las escuelas.

Hemos solicitado a los ministerios de Seguridad y de Educación de la Provincia la adopción de medidas urgentes para prevenir hechos de violencia, intervenir ante posibles riesgos y garantizar la seguridad dentro y fuera de los establecimientos educativos, brindando tranquilidad a toda la comunidad.

Acompañamos a las y los docentes, equipos directivos, familias y estudiantes que atraviesan o puedan atravesar situaciones de este tipo. Confiamos en que, a través del diálogo y el respeto institucional, se definan estrategias de prevención que lleven calma frente a estos hechos alarmantes.

La escuela pública se cuida y se defiende entre todas/os.