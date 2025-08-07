Una nutrida concurrencia acompañó la edición 2025 de «Agrovisión»

UNA NUTRIDA CONCURRENCIA PARTICIPO DE «AGROVISION 2025»

Agrovisión 2025 cumplió ampliamente con las expectativas generadas, a partir del destacado panel que se dio cita, en este retorno de la propuesta nacida años atrás, y que esta vez se realizó a partir de una alianza conformada entre el Portal del Interior y el Gobierno Municipal de Brinkmann.

Una nutrida audiencia acompañó la convocatoria, ocupando el espacio armado para la ocasión.

En la calle, frente del Salón Rex, se llevó a cabo una muestra estática de maquinarias y automotores.

En uno de los laterales del local, se ubicaron emprendedores de UTUCO de Brinkmann y la región, quienes ofrecieron sus productos a los asistentes, en diferentes momentos del evento.

La consigna bajo la cual se llevó a cabo, fue “IA inteligencia asociativa para el desarrollo regional”.

La actividad dio comienzo con una breve ceremonia de presentación, que contó con la bienvenida a cargo del Intendente Municipal Mauricio Actis, y palabras de Martín Bergese y el Legislador Gustavo Tévez, quién anunció un aporte de 1.500.000 pesos, para gastos del evento.

A continuación, tal cual estaba previsto se desarrollaron los dos paneles anunciados.

“El futuro de la Bioagroindustria”, claves y experiencias regionales para impulsar el desarrollo productivo sostenible. En este primer caso, los moderadores fueron la Lic. Paola Grión y el Lic. Martín Bergese.

Participaron Elver Ferraresi (ex docente del IAS Col. Vignaud); el Ing. Hernán Candelero (Asesor Técnico de Coop Agricola Ganadera de Porteña); la Ing. Marcela Leiva ( Jefa de la AER INTA Brinkmann); el Ing. Leonardo Cristalli (CEO de OkaraTech, Uruguay); y el Med. Vet. Marcelo Cravero (Director de Lechería del Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba).

En segunda instancia la propuesta se denominó “El ADN del Interior Productivo, y los moderadores fueron Claudia Martinez y Leonela Ferraresi.

Los panelistas fueron: Ercole Felippa de Manfrey, Alberto Giacosa de La Piamontesa, Marcelo Jaluf Master en Dirección y Administración de Empresas, Ignacio Tovo Secretario de Industria del Ministerio de Producción del Gobierno de Córdoba, Gabriel Reusa, empresario gastronómico y creador de la Red UTUCO.

En el transcurso de la noche se sortearon 4 estadías en Miramar de Ansenuza, y se entregaron reconocimientos a entidades, entre ellas a Mutual Centro por cumplir 35 años de vida Institucional en Brinkmann.