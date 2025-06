UPC consolida sus vínculos internacionales y promueve la educación superior

La Universidad Provincial de Córdoba, representada por su rectora, Julia Oliva Cúneo, participó de la Conferencia Anual de NAFSA (Asociación de Educadores Internacionales-sin fines de lucro) 2025 realizada en San Diego, Estados Unidos, con el objetivo de consolidar y expandir sus vínculos internacionales y, al mismo tiempo, promover la educación superior de la provincia de Córdoba en el escenario global.

Como parte de la agenda, la UPC firmó un exclusivo convenio de cooperación con The City College Of New York (CCNY-CUNY) que posibilitará la producción mancomunada de investigación y conocimiento, intercambios académicos estudiantiles y estrategias internacionales de abordaje en áreas de interés conjunto entre las instituciones.

En concreto, las dos instituciones implementarán el Programa de Estudios en el Extranjero (Study Abroad Program), que permitirá que estudiantes de nivel de grado del CCNY-CUNY participen en una experiencia académica y cultural intensiva organizada por la UPC, con una duración de tres semanas, en dos modalidades: invierno (enero) y verano (julio).

Además de cursar asignaturas intensivas impartidas en idioma inglés, el programa incluirá una serie de actividades extracurriculares de carácter cultural, tales como visitas a sitios históricos, espacios de memoria, museos y otras experiencias que promuevan la inmersión en la cultura local.

The City College Of New York, primera institución pública de educación superior en Estados Unidos, está calificada en el primer lugar entre 369 universidades públicas selectivas en ese país de acuerdo a The Chronicle of Higher Education, un prestigioso periódico sobre asuntos académicos y de investigación. Cuenta con una población de 16.000 estudiantes de grado y posgrado distribuidos en ocho escuelas y divisiones profesionales.

Forma parte del consorcio universitario The City University of New York (CUNY), compuesto por numerosas instituciones con casi la mitad de su población estudiantil perteneciente a “first-generation college students”, primera generación de estudiantes universitarios en sus familias.

Misión NAFSA. La Conferencia Anual y exposición que organiza NAFSA es una feria internacional que reúne a más de 100 países y se trata de uno de los eventos educativos internacionales de mayor envergadura.

Fue una instancia de interés para conectarse con colegas y expertos del sector universitario, y participar de conferencias y talleres que hacen foco en temas de agenda educativa, que inspiran y permiten habilitar la innovación en el ámbito educativo superior. La misión de UPC a NAFSA en San Diego contó con financiamiento de la Agencia ProCórdoba.

“Este evento nos permitió fortalecer nuestras alianzas internacionales y proyectar nuestra institución como un actor relevante en el ámbito de la educación globalizada”, señaló Oliva Cúneo.

La rectora mantuvo encuentros bilaterales con Ninive Gómez, directora asociada de Programas de Estudio en el Extranjero y Programas Internacionales; Max Reinke, Analista de Acuerdos y Comunicaciones Internacionales; y Dvorah Nelson, jefa de Laboratorio y Estudiante de Doctorado.

Visitó además el campus del Southwestern College, donde se reunió con el rector, Mark Sánchez, para explorar la posibilidad de realizar intercambio de estudiantes y cooperación académica. La misión también incluyó un recorrido por el campus de la Universidad de San Diego, California.

En el marco de la agenda programada Oliva Cúneo se reunió con Alison Wishard Guerra, del departamento de Estudio de la Educación; Juan Pablo Pardo-Guerra, del Programa de Estudios Latinoamericanos y Ricardo Domínguez, de Artes Visuales, con el propósito de avanzar en acciones que permitan ampliar la vinculación entre las dos casas de estudio.

La visita fortaleció el posicionamiento global de la Universidad Provincial, con los beneficios que ello conlleva para su comunidad en la articulación académica y científica y, a nivel macro, con la consolidación de una base sustentable para la elaboración de proyectos productivos en el desarrollo de sectores estratégicos de la economía provincial como turismo, gastronomía, diseño y sostenibilidad ambiental.