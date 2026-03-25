UPC consolida un proceso de fortalecimiento Institucional y Académico

La Universidad Provincial de Córdoba (UPC) consolidó en los últimos dos años un proceso de fortalecimiento institucional y académico, con la gestión de validez nacional de 36 carreras, entre nuevas propuestas, actualizaciones curriculares y jerarquización de ofertas existentes.

En el marco de una política orientada a ampliar el acceso a la educación superior, la casa de estudios avanza en la federalización de su propuesta académica, posibilitando que estudiantes de distintas regiones de la provincia puedan cursar carreras universitarias sin necesidad de trasladarse a otros centros urbanos.

Esta estrategia responde a una decisión de gestión destinada a fortalecer el perfil universitario de la institución, mediante la incorporación de nuevas áreas de conocimiento y la adecuación de sus planes de estudio a las demandas actuales del sistema productivo y del mercado laboral.

Asimismo, el modelo académico contempla trayectos formativos flexibles, con titulaciones intermedias, que favorecen la continuidad educativa y la inserción laboral temprana de los y las estudiantes.

En este contexto, la UPC presentó ante la Dirección Nacional de Gestión Universitaria (DNGU) y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) los expedientes correspondientes para la validación de estas carreras, en un proceso sostenido por el trabajo articulado de equipos técnicos, docentes y de gestión.

Diversificación de la oferta académica

La nueva etapa institucional incorpora propuestas vinculadas a la innovación tecnológica, como las tecnicaturas universitarias en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, y en Ciberseguridad, junto con carreras orientadas al desarrollo productivo digital, como Desarrollo y Producción de Videojuegos y Programación Full Stack.

En el ámbito social, se destacan las tecnicaturas universitarias en Lengua de Señas Argentina y en Cuidado de Personas, orientadas a fortalecer la inclusión y dar respuesta a necesidades del sistema de salud y del entramado social.

La agenda ambiental también forma parte de la propuesta académica, con la tecnicatura universitaria en Desarrollo Sostenible con orientación en Economía Circular.

En el campo de la gestión y los negocios, la universidad suma la licenciatura en Administración de Empresas —con titulación intermedia en Gestión Empresarial— y la tecnicatura en Marketing y Negocios Digitales.

Por su parte, las artes y la cultura amplían su jerarquización con licenciaturas en Artes Mediales, Fotografía, Gestión Cultural, Música Popular Argentina y Artes Escenotécnicas, con distintas orientaciones, fortaleciendo el desarrollo de las industrias creativas.

En el área educativa, el profesorado universitario en Ciencias Exactas y Naturales propone un enfoque integral e interdisciplinario para la formación docente.

En salud, se incorporan las licenciaturas en Enfermería y en Emergencias Médicas Extrahospitalarias, mientras que la tecnicatura en Enología y Producción de la Vid —en articulación con el sector productivo— refuerza el vínculo entre universidad y desarrollo regional.

Asimismo, la licenciatura en Seguridad Pública y Abordaje del Narcotráfico, desarrollada en conjunto con el Ministerio Público Fiscal, constituye una propuesta innovadora en la formación universitaria aplicada al ámbito de la seguridad.

En el nivel de posgrado, la maestría en Gestión Pedagógica Digital amplía las posibilidades de formación especializada, con foco en los procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por tecnologías.

De este modo, la Universidad Provincial de Córdoba continúa consolidando su crecimiento dentro del sistema universitario nacional, fortaleciendo su calidad académica y ampliando las oportunidades de formación superior en todo el territorio provincial.