Voley de Club San Jorge con mucha actividad durante todo el fin de semana

Días de mucha actividad para el vóley de Club San Jorge, con compromisos tanto para las categorías formativas como para el plantel mayor.

En primer lugar, las inferiores recibieron el viernes al Cultural La Paquita y luego visitaron al Social de Chipión, en el marco de la séptima y octava fecha del Torneo Clausura.

San Jorge – Cultural La Paquita

– Sub 12: 2-1

– Sub 13: 0-2

– Sub 14: 2-1

– Sub 16: 0-2

– Sub 18: 1-2

Social de Chipión – San Jorge

– Sub 12: 2-1

– Sub 13: 0-2

– Sub 14: 0-2

– Sub 16: 0-2

– Sub 18: 0-2

Por su parte, el plantel de primera división jugó este sábado por la mañana en condición de local frente al Cultural La Paquita, por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Asociación Morterense. Fue victoria para la visita por 3 a 0.

MAXI VOLEY DE SAN JORGE GANÓ EN SAN FRANCISCO

Victoria del Maxi en San Francisco

El equipo del Maxi Vóley Santo visitó este jueves a Las Leonas de San Francisco, en el marco de la última fecha del Torneo Clausura, y se quedó con una importante victoria por 2-0.

Los parciales fueron 25-22 y 25-8, para cerrar de la mejor manera la fase regular del certamen.

Ahora, el equipo aguarda la confirmación de los cruces de la próxima instancia, donde buscará seguir siendo protagonista y avanzar en el torneo.