Morteros: 10° Encuentro Nocturno de Autos y Motos Clásicas y Antiguas fue un éxito total

El 10° Encuentro Nocturno de Autos y Motos Clásicas y Antiguas fue un éxito total, con más de 200 expositores de todo el país y un gran marco de público en el Parque Central.

Todo comenzó el viernes con un momento muy especial: la celebración de los 90 años de Heriberto Pronello con la presencia de la Motoneta Saborul Junior’s, reconociendo la enorme trayectoria y su aporte al diseño automotriz nacional e internacional. Una noche cargada de emoción y orgullo para la Ciudad.

El histórico Siam Di Tella de Rolando Rivas, Taxista fue uno de los grandes protagonistas de la noche de Sábado, despertando emoción y recuerdos en cada visitante.

Gracias a todos los que fueron parte de este gran encuentro que sigue posicionando a Morteros como punto de referencia en la región