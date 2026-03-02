Suardi: Multitudinario evento para despedir las vacaciones en el Parque Municipal

La Municipalidad de Suardi, con el auspicio del Senador Provincial Felipe Michlig y el Diputado Provincial Marcelo González, llevó adelante un multitudinario evento para despedir las vacaciones en el Parque Municipal “Antonio Cavallo”.

Cerca de 11.000 personas disfrutaron de una noche inolvidable que contó con la actuación central de Euge Quevedo y La Banda de Carlitos (LBC), quienes hicieron vibrar al público con todo su repertorio.

La previa estuvo a cargo de Los Fonoleros y la banda de Dani Olivaris, dos bandas locales, que fueron preparando el clima ideal para lo que sería un cierre espectacular de vacaciones.

El servicio de buffet fue organizado por diez instituciones de la ciudad, que trabajaron de manera conjunta, generando además una importante oportunidad de recaudación y participación comunitaria.

La noche acompañó de manera perfecta: hermoso clima, ambiente familiar y personas de la región, La Rioja, Paraná, Coronda, entre otras, que se reunieron para disfrutar de un espectáculo de primer nivel, consolidando una vez más a Suardi como sede de grandes eventos populares.

Desde el Municipio agradecen a todos los que participaron, colaboraron y fueron parte de esta verdadera fiesta que reunió a miles de vecinos de Suardi y la región.