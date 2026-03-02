San Francisco: Amplio operativo de seguridad por el Ultimo Primer Día

En horas de la madrugada, personal policial implementó Operativo de Seguridad en Boliche «Ibiza» sito en Bv. 25 de Mayo N° 1100 ( B° Centro) donde se llevó a cabo Fiesta UPD promo 26, donde personal policial procedio a realizar parada preventiva y control externo del local bailable.

Se registró una concurrencia aproximada de 500 jóvenes, provenientes de distintos establecimientos educativos locales y de localidades vecinas.

Se constata que no se realiza venta de bebidas alcohólicas. Evento autorizado por el municipio.

A posterior se implementó otro Operativo de Seguridad en Plaza Cívica e inmediaciones Fiscalizado por el Sr. Director de U.R.D. San Justo Crio Insp. Lic. Pablo Nieto, Supervisado por el Crio Marcos González y Ejecutado por el Of. Ppal Leandro Biarzi, contando con la presencia de personal del CAP, GSM, GUL, Div. INFANTERÍA, SEOM y División Explosivos Norte la cual realizó chequeos y controles preventivos ante la posibilidad de utilización de elementos pirotécnicos efectuando inspecciones en Ibiza, Plaza Cívica, Tecnoteca San Francisco y Superdomo San Francisco.