  • 2 marzo, 2026

Regionales

San Francisco: Amplio operativo de seguridad por el Ultimo Primer Día

Mar 2, 2026

En horas de la madrugada, personal policial implementó Operativo de Seguridad en Boliche «Ibiza» sito en Bv. 25 de Mayo N° 1100 ( B° Centro) donde se llevó a cabo Fiesta UPD promo 26, donde personal policial procedio a realizar parada preventiva y control externo del local bailable.

Se registró una concurrencia aproximada de 500 jóvenes, provenientes de distintos establecimientos educativos locales y de localidades vecinas.

Se constata que no se realiza venta de bebidas alcohólicas. Evento autorizado por el municipio.

A posterior se implementó otro Operativo de Seguridad en Plaza Cívica e inmediaciones Fiscalizado por el Sr. Director de U.R.D. San Justo Crio Insp. Lic. Pablo Nieto, Supervisado por el Crio Marcos González y Ejecutado por el Of. Ppal Leandro Biarzi, contando con la presencia de personal del CAP, GSM, GUL, Div. INFANTERÍA, SEOM y División Explosivos Norte la cual realizó chequeos y controles preventivos ante la posibilidad de utilización de elementos pirotécnicos efectuando inspecciones en Ibiza, Plaza Cívica, Tecnoteca San Francisco y Superdomo San Francisco.