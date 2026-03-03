Comunidad Regional San Justo: Presentaron Plan Educativo 2026

En el marco de la primera reunión anual de la Comunidad Regional del Departamento San Justo, el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba presentó el Plan Educativo 2026. El encuentro estuvo encabezado por el ministro Horacio Ferreyra, quien expuso ante la totalidad de los intendentes y jefes comunales de la región.

La jornada se configuró como un ámbito de intercambio y análisis sobre los desafíos actuales de la educación, cuyo eje giró en esta oportunidad en torno a la exposición “Territorios que Cuidan: Bienestar y Trayectorias Educativas”.

En este contexto, se puso énfasis en el trabajo articulado e intersectorial que se viene consolidando en el territorio, especialmente a través de las Mesas de la Coordinaciones Locales de Educación (CLE).

Asimismo, se resaltó el valor de los dispositivos pedagógico-didácticos impulsados por el Ministerio de Educación para acompañar las trayectorias escolares y fortalecer los vínculos entre la escuela, las familias y la comunidad.

Liderazgo Territorial y Compromiso Local

El ministro Ferreyra remarcó que gran parte del éxito del plan educativo se sustenta en el trabajo conjunto con los municipios: “Las CLE, que conocen el territorio y a las familias, son esenciales en el proyecto educativo cordobés. Los invito a que en 2026 logremos mejores aprendizajes, menos ausencias y que la escuela sea una opción atractiva y elegida por los chicos y sus familias”.

Por su parte, la secretaria de Coordinación Territorial, Nora Bedano, subrayó la relevancia institucional de los gobiernos locales en el sistema educativo: “El papel de los intendentes y jefes comunales que presiden las Mesas CLE es clave. Estos espacios de articulación son los que permiten que los programas de permanencia escolar y reconocimiento de saberes tengan un impacto real en cada localidad”.

Bienestar Estudiantil y Articulación Educativa

La secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine, destacó una de las prioridades de la gestión: el clima escolar y el protagonismo de los jóvenes.

“Estamos convencidos de que el bienestar y la participación estudiantil son motores del aprendizaje. Queremos estudiantes involucrados, que habiten escuelas donde se sientan escuchados y acompañados en sus proyectos de vida”, afirmó la funcionaria, vinculando este bienestar con la necesidad de una formación profesional y superior conectada con la realidad productiva.

Un trabajo conjunto por el futuro

El intendente de Marull y presidente de la Comunidad Regional, Gabriel Faletto, destacó la apertura al diálogo: “Estos espacios de trabajo conjunto nos permiten fortalecer la educación en cada localidad y planificar acciones concretas que respondan a las necesidades de nuestras comunidades”.

La jornada contó además con la participación del subdirector de Cooperadoras Escolares, Norberto Almará, y la legisladora provincial Elisa Carrizo, consolidando una instancia de trabajo clave para garantizar el derecho a aprender en todo el departamento San Justo.