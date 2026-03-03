Avanza construcción de alto nivel sobre Autovía Ruta 19 en Malvinas Argentinas

El Gobierno de Córdoba, a través de la empresa Caminos de las Sierras, avanza con la construcción del altonivel de 850 metros de extensión sobre la autovía Ruta 19 a la altura de la localidad de Malvinas Argentinas.

La obra, que genera 120 puestos de trabajo entre directos e indirectos, registra un nivel de avance del 48%.

El proyecto comprende un viaducto con muros de sostenimiento de altura variable y un puente sobre la avenida San Martín, la principal arteria urbana de la localidad de Malvinas Argentinas, donde residen 21 mil personas.

Hasta el momento, ya fueron construidas las vigas, las losas del tablero y las barandas laterales del nuevo puente; y está muy avanzada la ejecución de los terraplenes de ascenso y descenso del viaducto, así como los muros laterales.

Además, ya se ejecutó la pavimentación con hormigón de la avenida San Martín bajo el puente y se están construyendo las dos rotondas que facilitarán la conectividad de dicha avenida con las calles de la ciudad, así como las obras hidráulicas necesarias en todo ese sector.

Más seguridad vial y conectividad urbana

Con el nuevo distribuidor mejorará notoriamente la seguridad vial debido a que se evitarán los cruces y conflictos de tránsito que sufren los habitantes de Malvinas Argentinas debido a la explosión demográfica de esa localidad en los últimos años que generó su crecimiento hacia ambos lados de la autovía.

El altonivel contará con dos carriles por sentido de circulación separados con defensa de hormigón tipo new jersey y banquinas pavimentadas y permitirá dividir el tránsito pasante de la Ruta 19 de los movimientos locales que se realizan en la zona urbana de esa localidad ubicada en el departamento Colón.

En la parte inferior del altonivel habrá veredas peatonales para canalizar la circulación del tránsito local de uno y otro lado de la Ruta 19; así como cuatro ramas de acceso al distribuidor.

Los trabajos incluyen alcantarillas, cunetas, sumideros y badenes para canalizar los excedentes pluviales; se llevarán adelante obras de seguridad como la colocación de defensas, señalización vertical y horizontal, iluminación; y la forestación del tramo intervenido.