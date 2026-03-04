Porteña: Concretaron reunión Institucional entre Municipio y Policía

En horas de la noche se realizó reunión en el Salón del Bicentenario Municipal de Porteña, encabezada por la Sra. Intendente NORA PASSERO, junto al Secretario de Gobierno Municipal ESTEBAN CANDELERO, el Jefe de la Guardia Local GERARDO PRIMO, el Jefe de Subcría. Porteña Subcrio. DANIEL RUOREDDA, y la totalidad del personal policial y de la Guardia Local.

Durante el encuentro se desarrolló una mesa de trabajo con el objetivo de evaluar distintas situaciones y unificar criterios de actuación entre ambas fuerzas.