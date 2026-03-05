Temporada Miramar de Ansenuza: Balance positivo en materia de seguridad

En una reunión casi inédita, Fuerzas de Seguridad se reunieron con Autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Tribunos de Cuentas.

La misma tuvo lugar en la noche del martes en la Sala de Reuniones del Municipio, siendo presidida por el Intendente Sr. Gerardo Cicarelli, Secretario de Gobierno Sr. Pablo Aguirres, Concejales de ambos bloques y Tribunos de Cuentas.

En la oportunidad, las Instituciones de Seguridad Pública, Departamental Ansenuza- Comisaria, DUAR y Guardia Local de Prevención y Convivencia fueron las encargadas de brindarles a las Autoridades y Funcionarios un detalle operativo, logístico, estadístico e informativo en términos de seguridad conforme a la finalización del operativo verano.

En resumen, independientemente de situaciones puntuales, los resultados fueron muy positivos subrayaron las autoridades policiales y Municipales.

El Comisario Inspector Facundo Bosco, el Comisario Raúl Noriega, el Subcomisario Lucas, la Subcomisario Eda Gudiño y el Suboficial Mayor Retirado Daniel Pascua fueron quienes se explayaron sobre el trabajo realizado, finalizando la misma no solo con balances positivos sino de poder seguir abordando y mejorando en conjunto legislaciones, ordenanzas y distintas normas para todos los vecinos y turistas que visitan el destino turístico.