Demarchi repasó las obras y decisiones que transforman a Morteros

Con un importante marco de público y la presencia de instituciones, autoridades y vecinos, se llevó a cabo el acto de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante 2026 en la Escuela Dalmacio Vélez Sarsfield.

En su discurso, el intendente Sebastián Demarchi realizó un balance de los primeros dos años de gestión, destacando las principales obras y decisiones que marcan el rumbo de desarrollo de la ciudad.

“Hace dos años los morterenses me dieron la responsabilidad de gobernar esta ciudad y tomamos las decisiones necesarias para llevar adelante las obras que Morteros necesita para transformarse en una ciudad fuerte y capital de Ansenuza”. ￼

Durante su mensaje, el mandatario repasó acciones concretadas en infraestructura, seguridad, educación, salud, servicios públicos, cultura y desarrollo urbano, muchas de ellas consideradas estructurales para el crecimiento de la ciudad.

Entre las principales políticas y obras mencionadas se destacan:

• Cierre definitivo del basural a cielo abierto, junto a la puesta en marcha del sistema regional de tratamiento de residuos.

• Creación del Centro Municipal de Zoonosis, con más de 3.000 castraciones realizadas para el control poblacional de animales.

• Adquisición de una planta hormigonera municipal, que permitió iniciar programas de pavimentación y cordón cuneta.

• Plan histórico de pavimentación, con obras en Bv. 9 de Julio, Las Heras, Batistón y diversas calles de la ciudad.

• Modernización del alumbrado público, con más de 1.500 luminarias LED instaladas en distintos barrios.

• Ampliación de redes de gas natural y agua potable, beneficiando a cientos de familias.

• Creación del Centro de Operaciones y Monitoreo, con 120 cámaras de videovigilancia activas las 24 horas.

• Llegada de nuevas fuerzas de seguridad, como Gendarmería Nacional y el SEOM.

• Finalización de viviendas y regularización dominial de loteos municipales, permitiendo avanzar en el sueño de la casa propia para muchas familias.

• Apertura del espacio cultural Casa Graciela Boero y recuperación de espacios patrimoniales de la ciudad.

• Puesta en valor del edificio municipal y creación del nuevo Centro de Atención al Ciudadano.

• Creación de un Shock Room y fortalecimiento del sistema de salud municipal, junto con la incorporación del servicio de salud mental.

• Llegada de la Universidad Provincial de Córdoba, con más de 500 estudiantes cursando en Morteros, consolidando a la ciudad como polo educativo regional.

• Obras de infraestructura educativa en distintas instituciones, incluyendo mejoras edilicias, ampliaciones y nuevas aulas.

En materia urbana y de planificación, Demarchi también anunció que la gestión continuará avanzando en proyectos como nuevos loteos municipales con servicios, obras hídricas para mejorar el escurrimiento pluvial, ampliación de pavimento y modernización de servicios urbanos.

El intendente destacó además el trabajo conjunto con instituciones, la Provincia de Córdoba y los distintos sectores de la comunidad para consolidar el crecimiento de la ciudad.

“Sabemos que falta mucho por hacer, pero hemos demostrado que con decisión y trabajo podemos transformar Morteros y proyectarla hacia el futuro”, expresó. ￼

Finalmente, el mandatario dejó formalmente inaugurado el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante 2026, reafirmando el compromiso de continuar trabajando por el desarrollo de la ciudad.