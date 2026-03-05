Morteros: Bomberos Voluntarios serán anfitriones de capacitación para aspirantes

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Morteros informa que este fin de semana, 7 y 8 de noviembre, se realizará el primer encuentro de capacitación para aspirantes a bomberos de Morteros, Brinkmann, Porteña y Colonia Valtelina.

Tras la reciente reunión de la Escuela Regional N.º 1 de Bomberos Voluntarios, se aprobó que el cuartel de Morteros funcione como anexo formativo regional durante el ciclo 2026–2027, fortaleciendo la formación de nuevos integrantes en la región.

En total se registraron 33 aspirantes inscriptos: 20 de Morteros, 7 de Brinkmann, 5 de Porteña y 1 de La Paquita. Esta instancia marca el inicio del proceso de capacitación para quienes comienzan su camino en el servicio voluntario.