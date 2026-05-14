  • 14 mayo, 2026

Actualidad

1000 docentes completaron cupos para nuevas Especializaciones Docentes de Nivel Superior

May 13, 2026

Más de 1000 docentes completaron los cupos disponibles para las nuevas Especializaciones Docentes de Nivel Superior que dictará el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos (ISEP) a partir del mes de mayo. La convocatoria alcanzó la totalidad de las vacantes previstas para cada propuesta formativa, reflejando el interés y el compromiso de los docentes cordobeses con la actualización profesional y la mejora de las prácticas de enseñanza.

Las especializaciones están orientadas a fortalecer la formación disciplinar y didáctica de docentes de Educación Secundaria, especialmente de aquellos profesores que actualmente se desempeñan en espacios curriculares vinculados a áreas para las que no cuentan con una formación específica de base.

En este marco, las propuestas formativas buscan profundizar los marcos teóricos y epistemológicos de cada disciplina, al tiempo que promueven herramientas para el diseño y desarrollo de propuestas de enseñanza innovadoras, contextualizadas y significativas para los estudiantes.

Además, las especializaciones se desarrollan en consonancia con los nuevos lineamientos curriculares para la Educación Secundaria impulsados en la provincia, abordando contenidos, progresiones de aprendizaje y estrategias pedagógicas orientadas a fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.

“Estas especializaciones fortalecen la formación continua de nuestros docentes y acompañan los desafíos actuales de la Educación Secundaria, promoviendo mejores oportunidades de aprendizaje para los estudiantes”, señaló el ministro de Educación, Horacio Ferreyra.

Las especializaciones que iniciarán su cursado son:

● Especialización Docente de Nivel Superior en Ciencias Sociales para la Enseñanza de la Historia.
● Especialización Docente de Nivel Superior en Ciencias Sociales para la Enseñanza de Geografía.
● Especialización Docente de Nivel Superior en Ciencias Naturales para la Enseñanza de Física.
● Especialización Docente de Nivel Superior en Ciencias Naturales para la Enseñanza de Química.
● Especialización Docente de Nivel Superior en Ciencias Naturales para la Enseñanza de Biología.

Las propuestas comenzarán durante el mes de mayo y se desarrollarán en modalidad virtual, en entornos mixtos sincrónicos y asincrónicos, con acompañamiento permanente de profesores tutores.

.