En la antesala de la Marcha Federal Universitaria convocada para este martes en todo el país, el gobernador Martín Llaryora defendió la educación pública como herramienta de igualdad y movilidad social, y cuestionó el desfinanciamiento de las universidades nacionales.

Durante un acto realizado en la ciudad de San Francisco, el mandatario provincial sostuvo que “Argentina se hizo grande con educación pública” y remarcó que el acceso a la educación garantiza oportunidades independientemente del origen social o económico.

Llaryora insistió en que la educación pública constituye uno de los principales factores de integración social y ascenso económico. “La educación pública da oportunidades. Cuando todos nos sentamos en una escuela pública no importa el apellido, el barrio o el código postal: todos somos iguales”, señaló.

Y agregó: “Si desaparece la educación pública, volvemos a mirar el linaje, la situación económica o el lugar de origen de cada uno. Defender la educación pública es defender el progreso de una sociedad”.

Al mismo tiempo, el mandatario provincial ratificó que Córdoba continuará sosteniendo inversiones en materia educativa pese al contexto económico nacional.

“Le decimos sí a la defensa de la universidad pública y a la posibilidad de que puedan estudiar los hijos de los trabajadores”, sostuvo.

En esa línea, recordó que la Provincia avanza con la creación de 15 extensiones universitarias en distintas localidades del interior provincial, con el objetivo de ampliar el acceso al nivel superior y evitar que miles de jóvenes deban abandonar sus lugares de origen para estudiar.

“El país se hizo grande con educación pública. No se puede construir una Argentina mejor sin posibilidades educativas”, finalizó.