Córdoba será sede de Congreso Argentino de Ingeniería Sanitaria y Ambiental

Córdoba será sede del XXIII Congreso Argentino de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, uno de los encuentros técnicos más importantes del país en materia de agua, saneamiento y ambiente, que se realizará los días 18 y 19 de mayo en el Centro de Convenciones Córdoba. Bajo el lema “Innovación y Equidad en Agua, Saneamiento y Ambiente”.

El evento reunirá a especialistas, investigadores, funcionarios públicos, empresas, universidades y organizaciones del sector para intercambiar experiencias, presentar avances tecnológicos y debatir sobre infraestructura sanitaria, gestión ambiental y desarrollo sostenible.

En este marco se abordarán algunos de los principales desafíos vinculados al agua potable, el saneamiento y la gestión ambiental, con ejes temáticos relacionados a la gestión de efluentes, calidad del aire, salud ambiental, tecnologías de tratamiento y soluciones para pequeñas comunidades.

Además, la agenda incluirá debates sobre residuos sólidos y peligrosos, infraestructura verde, transición energética, cambio climático, inversiones sostenibles y el rol de las universidades en la generación de conocimiento e innovación tecnológica aplicada al sector.

En este sentido, la realización del encuentro en Córdoba representa una oportunidad estratégica para fortalecer el intercambio técnico y promover soluciones innovadoras vinculadas a la infraestructura sanitaria, ambiental y al desarrollo de energías renovables.

El congreso es organizado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de Córdoba, la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (AIDIS Argentina) y la Universidad Nacional de Córdoba.

Las personas interesadas en participar del XXIII Congreso Argentino de Ingeniería Sanitaria y Ambiental pueden acceder a la información completa del evento e inscribirse a aquí.