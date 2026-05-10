Accidentes en la región: Uno de ellos involucró a un Brinkmanense y otro en Freyre

Un grave accidente de tránsito se registró durante la mañana de este viernes sobre la Ruta Provincial N°1, a la altura del kilómetro 43, en jurisdicción de Porteña.

Según las primeras informaciones, un camión de transporte impactó contra un hombre que habría intentado cruzar la calzada desde la banquina. Pese a las maniobras evasivas realizadas por el conductor, no logró evitar la colisión.

La víctima fue trasladada al Hospital Iturraspe, donde se le diagnosticaron lesiones de carácter grave.

Por disposición de la Fiscalía de 1° Turno intervino Policía Judicial.

Permanece en estado crítico el peatón oriundo de Brinkmann atropellado en Porteña

Desde el Hospital J. B. Iturraspe brindaron una actualización sobre el estado de salud del hombre de 44 años que resultó gravemente herido tras el accidente ocurrido este viernes sobre Ruta Provincial N°1, en jurisdicción de Porteña.

El paciente fue derivado a la Clínica Regional del Este, donde permanece internado en estado crítico, con asistencia respiratoria mecánica, inestabilidad hemodinámica y presión arterial baja.

Su pronóstico continúa siendo reservado.

FREYRE: UNA MUJER Y DOS NIÑOS HOSPITALIZADOS EN UN ACCIDENTE

Un accidente de tránsito se registró en la tarde de este viernes en la intersección de 25 de Mayo y Corrientes, en la localidad de Freyre.

Por causas que se investigan, un automóvil Volkswagen Gol Trend colisionó con una motocicleta Honda Wave en la que se trasladaban una mujer de 37 años junto a sus dos hijos menores de edad.

Los tres ocupantes del rodado menor fueron trasladados al nosocomio local para su atención médica, donde se le diagnosticó a la mujer traumatismo de cráneo y órbita derecha trasladada al hospital J. B. Iturraspe de San Francisco, mientras que una de las menores presenta fractura oblicua completa de tibia derecha, lesiones graves.