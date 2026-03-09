En marcha actividades del Mes de la Mujer organizada por la Agencia Córdoba Cultura

Con la apertura de una muestra en el Espacio Cultural Museo de las Mujeres (MuMu), comenzaron las actividades del Mes de la Mujer organizadas por la Agencia Córdoba Cultura.

Habrá propuestas para celebrar, difundir, conocer y concientizar sobre la temática. La grilla se nutre de muestras, espectáculos, charlas, música, reproducciones y teatro.

Las muestras pretenden trazar un recorrido donde memoria, territorio, identidad y creación contemporánea dialoguen desde Córdoba hacia lo colectivo.

Historias reveladoras, música y teatro

Una de las más novedosas alternativas es “Mujeres comunes en cuatro siglos de historia”, motorizada por el Archivo Histórico de la Provincia.

La propuesta, que tendrá lugar hasta el 20 de marzo de 9 a 18, ofrece documentos que recorren, del siglo XVII al XX, historias de mujeres comunes y los límites y mandatos de su época.

Casos de dotes, esclavitud, denuncias y castigos que revelan qué podía y qué no podía una mujer en cada tiempo.

Durante todos los sábados de marzo a las 20, el Centro Cultural Córdoba presenta un ciclo que celebra el talento femenino de la escena musical local con entrada gratuita. Participan Guada Gómez, Airena Ortube, Mujerío y Awal, con un recorrido por la canción latinoamericana: de Mercedes Sosa y Violeta Parra a Natalia Lafourcade y Mon Laferte.

El Teatro Real sube a escena el miércoles 11 a las 20.30 la reconocida obra ganadora del Premio Carlos al Mejor Espectáculo Cordobés: “Filomena Marturano”. Interpretada por la Comedia San Francisco, la historia sigue a Filomena, una mujer que decide cambiar su destino y enfrentar al hombre que marcó su vida, en un intenso relato sobre amor, orgullo y dignidad. A su vez, el jueves 12 y el jueves 19 a las 20.30, el telón se abre para el elenco de “La errante: Una madre Coraje “.

En esta obra una mujer emerge en escena y construye un vínculo íntimo con el público para reflexionar sobre la guerra, la maternidad y el dolor humano. Inspirada en Anna Fierling, la obra presenta a una sobreviviente errante que interpela con ironía, crudeza y ternura. Las entradas para estas obras, recomendadas para mayores de 11 años, pueden conseguirse en www.autoentrada.com y en boletería del teatro.

El 13 de marzo, el Museo del Cuarteto homenaje a las mujeres en el nombre de Leonor Marzano con el tributo “La Rita Tunga”.

“La Rita Tunga” revive los grandes éxitos del cuarteto tradicional de los años 70’ y 80’, con una puesta en escena que dialoga entre épocas: la estética de aquellas mujeres —vestuario, peinado, brillo— y la fuerza de la mujer actual que resignifica y proyecta ese legado.

Con entrada gratuita, el espectáculo ofrece un puente entre el cuarteto tradicional y la fuerza de la mujer actual que resignifica y proyecta ese legado.