Trayectoria en la formación técnica de nivel superior: Realizaron seminario de ingreso 2026

El Instituto Superior Politécnico Córdoba (ISPC) realizó la apertura oficial del Seminario de Ingreso a la Educación Superior 2026 (SIES), dando la bienvenida a las y los estudiantes que comienzan su trayectoria en la formación técnica de nivel superior.

La jornada marcó el inicio formal del ciclo académico y fue acompañada por autoridades del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y del equipo de gestión institucional. Más de 1500 personas siguieron la transmisión en vivo a través de YouTube, lo que permitió ampliar el alcance del acto a distintos puntos del territorio provincial.

Participaron del acto la secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine; la inspectora general de Educación Técnica de Nivel Superior, Ana Collino; el director del ISPC, Guillermo Haller; la coordinadora académica, Florencia López; y la coordinadora general, Micael Ledesma.

Durante el encuentro, la secretaria Claudia Maine destacó: “La educación superior técnica es una política estratégica para Córdoba. Estamos convencidos de que ampliar oportunidades de formación es ampliar oportunidades de desarrollo personal y productivo en toda la provincia”.

Por su parte, la inspectora general Ana Collino señaló que “el Seminario de Ingreso es una herramienta clave para acompañar las trayectorias y fortalecer la permanencia en el nivel superior”.

En tanto, el director del ISPC, Guillermo Haller, subrayó: “Nuestro compromiso es ofrecer una formación pública, gratuita y de calidad, vinculada al mundo del trabajo y a la economía del conocimiento”.

El SIES constituye una instancia fundamental de acompañamiento a las trayectorias estudiantiles. En este espacio se presentan los lineamientos académicos e institucionales, el funcionamiento de la plataforma educativa y los primeros contenidos del módulo introductorio de cada tecnicatura. Asimismo, se promueve la construcción de vínculos entre estudiantes y equipos pedagógicos, favoreciendo una integración progresiva a la vida académica.

Con esta apertura, el ISPC inicia formalmente el ciclo lectivo 2026, consolidando su misión de fortalecer la educación técnica superior como motor de desarrollo para Córdoba.