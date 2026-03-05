Córdoba sede de la reunión de la Comisión de Residuos del Consejo Federal de Medio Ambiente

La Provincia fue sede de la Reunión de la Comisión de Residuos del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), que tuvo como objetivo principal avanzar en la actualización de la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (ENGIRSU).

El encuentro estuvo encabezado por la coordinadora de la Comisión, Victoria Flores, secretaria General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, quien estuvo acompañada por las autoridades de la Comisión, el secretario de Economía Circular y Empleo Verde, Nicolás Vottero y equipo técnico de la cartera ambiental.

La actualización del documento resulta fundamental, en tanto propone nuevos objetivos e incorpora información, hallazgos y aprendizajes que se transmiten a la sociedad y a los gobiernos provinciales y municipales, con la finalidad de transformar y mejorar la gestión de los residuos sólidos urbanos en todos los niveles.

En este contexto, Flores expresó: “Esto es clave para mejorar la gestión y reducir el impacto ambiental en todo el país, porque solo a través del federalismo y la cooperación entre jurisdicciones podemos cuidar de nuestra casa común».