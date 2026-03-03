Destacan balance positivo de la festividad por el Año Nuevo Chino

Con entrada libre y gratuita, la Agencia Córdoba Cultura y el Instituto Confucio organizaron este fin de semana dos jornadas repletas de gastronomía, misticismo, espectáculos y exhibiciones artísticas. Una experiencia inmersiva que combinó tradiciones ancestrales con el sello distintivo del talento local.

Durante dos días, el predio deportivo de la Universidad Nacional de Córdoba fue escenario de una amplia grilla de actividades que incluyó espacios de misticismo y astrología con las predicciones para 2026, año del Caballo de Fuego; espectáculos de malabares y destrezas visuales a cargo de El Circo Zeta, y sets musicales del DJ Micael Cobaski.

El presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, destacó el balance positivo del evento: “Durante estos dos días vimos a miles de cordobeses descubrir y disfrutar la cultura china en todas sus manifestaciones: gastronomía, danzas, artes marciales, charlas y debates. Esta celebración reafirma el valor del intercambio cultural como puente de unión entre ambos pueblos”.

También estuvo presente el intendente, Daniel Passerini, quién valor que la festividad permite estrechar lazos con una cultura milenaria y estimula la apertura a diversas expresiones que enriquecen el acervo local.

El público también pudo disfrutar de la tradicional Ópera de Pekín y recorrer distintos espacios diseñados para el aprendizaje y el intercambio cultural. En el Espacio Instituto Confucio se dictaron talleres de armado de faroles, clases de chino mandarín y demostraciones del milenario arte del recorte de papel.

La gastronomía fue otro de los grandes atractivos. El sector gastronómico reunió propuestas de cocina tradicional china, ceremonias de té y expresiones de la cultura pop oriental, como el bubble tea y la pastelería típica.

Uno de los momentos más esperados fueron las exhibiciones de artes marciales, la tradicional bienvenida de leones y dragones, y el desfile de trajes típicos, música y danza china, que colmaron de más color el predio.

La agenda también incluyó conversatorios con especialistas donde el análisis y la reflexión fueron protagonistas.

Los cierres musicales estuvieron a cargo de Planeador V y Los Nombradores del Alba, quienes pusieron el broche final a pura fiesta.

Córdoba y China reafirman lazos de cooperación

En el marco de las celebraciones, la ciudad recibió por primera vez la visita oficial del embajador Wang Wei, quien fue recibido por la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, junto al presidente de la Agencia Córdoba Cultura.

Rodio subrayó la importancia de profundizar la cooperación cultural y comercial con China: “Junto a la vicegobernadora y el intendente de la ciudad trabajamos para fortalecer la alianza entre China y Córdoba, convencidos de que este vínculo generará nuevas oportunidades de desarrollo para nuestra provincia”.