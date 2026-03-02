Presentaron 2° edición de Capital Feria de Arte Latinoamericano

El presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, participó de la presentación oficial de la segunda edición de Capital Feria de Arte Latinoamericano, realizada en el Distrito Capitalinas.

El evento mantendrá su formato boutique y ampliará su participación a 31 galerías seleccionadas a través de una convocatoria pública de alcance nacional e internacional.

Rodio destacó la importancia del trabajo articulado entre el Estado, los artistas y el sector privado, acompañando e impulsando iniciativas que posicionan a Córdoba como un polo cultural estratégico y la proyectan hacia América Latina.

Además reafirmó la decisión de impulsar a las industrias culturales como sectores estratégicos para el desarrollo, la generación de empleo y la promoción del turismo, fortaleciendo el trabajo conjunto entre el sector público y el privado.

Esta decisión reafirma el carácter abierto, inclusivo y dinámico de la feria, promoviendo la diversidad de voces del arte contemporáneo latinoamericano.

El auditorio contará con una programación curada por Gonzalo Lagos, director ejecutivo de Meridiano, con charlas, entrevistas y mesas de intercambio entre artistas, curadores, coleccionistas, gestores y públicos diversos, con eje en las prácticas contemporáneas de la región.

Diseño y arquitectura como experiencia

El espacio del auditorio y las áreas comunes fue diseñado especialmente para la feria por Andrea Libovich y Diego Sabattini (WIP). La intervención integra auditorio, livings, cafetería y exhibición/tienda bajo una misma atmósfera.

El espacio también reunirá mobiliario, joyería contemporánea y objetos de diseño, consolidándose como un punto de encuentro entre arte, diseño y arquitectura.

Proyectos destacados y premios

Entre las propuestas sobresale “El Kiosko de Flores” de Nicola Costantino, una intervención artística en la que la artista instala un kiosco urbano y ofrece flores de cerámica realizadas con la técnica japonesa Nerikomi. La obra propone una naturaleza artificial: flores eternas, frágiles y poéticas, en un cruce entre lo cotidiano y lo artístico.

Cuándo y dónde

Del 12 al 15 de marzo de 2026 en Distrito Capitalinas, en la ciudad de Córdoba.